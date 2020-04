Cartas a CiberCuba: "Hoy estoy rogando que distribuyan el pollo para otros municipios"

Publicado el Jueves, 9 Abril, 2020 - 08:42 (GMT-4)

La que le escribe es una madre desesperada que ya no sabe qué hacer con la problemática que está afectando a los residentes del Reparto Flores. Hace varios días tengo una multitud en la puerta de mi casa (en esta zona) de Playa, (La Habana). Todos quieren entrar al centro comercial para comprar pollo.

Este centro comercial no se encuentra en mi cuadra, pero aún así tengo miles de personas cada día recostadas a la cerca de mi domicilio. Estas personas discuten entre ellos y hasta con la policía; se gritan palabras obscenas, se retiran los nasobucos, hablan y pelean entre ellos para ser escuchados.

El único lugar que tienen mis niños para jugar es el jardín de la casa y ya no podemos utilizarlo, ya que de hacerlo sus vidas quedarían expuestas, pues no sabemos de esas personas quien pudiera estar contagiando (la enfermedad COVID-19).

He llamado a atención a la población de la Asamblea Municipal de Playa, fui atendida por la compañera Elena, quien me dijo que llamaría a la vicepresidenta para ponerla al tanto de la situación. Sin embargo, cuando llamó una señora de la tercera edad del Reparto le dijeron que existen 35 puntos en Playa con la misma cola.

Por tal razón, me dirigí a algunos puntos cercanos para analizar la situación: Centro Comercial Náutico, Centro Comercial Palco y Centro Comercial de 3ra y 70 y me percaté que los residentes del área no tienen la problemática que tenemos aquí en el Reparto Flores, ya que las colas se encuentran en el área de la tienda sin afectar a los que viven en la zona.

Yo tengo dos niños pequeños que tienen problemas respiratorio y mi abuela tiene 80 años, padece de diabetes, hipertensión arterial y cardiopatía isquémica. Cuando mi esposo sale a trabajar tiene que atravesar esta multitud. Al lado de mi casa viven dos ancianos que tienen la misma condición de mi abuela y tampoco saben qué hacer.

Hoy he hablado con el jefe de la Policía de Playa, el compañero Ferro, quien alegó apenado que no tenía una respuesta para darme.

Si se hace un censo en la cola, se podrán percatar que la gran mayoría son de otros municipios. Según testimonio de nuestra enfermera del consultorio, hacer la pesquisa (de coronavirus) se ha convertido en otro problema. Las personas de la cola están en las escaleras de los edificios, lo cual le ha dificultando el acceso a los apartamentos...

Hoy estoy rogando que distribuyan el pollo para otros municipios, que le acerquen los alimentos a las personas, para preservar la salud de los que vivimos en el Reparto Flores y de los que hacen estas extensas colas desde las 4:00 am.



Miles de personas mueren en el mundo por el coronavirus, esto no es un juego, es algo real; pero desgraciadamente todavía muchos no lo entienden. Existe mucha indisciplina social y parte de esta ha quedado grabada en las cámaras de seguridad de mi casa.

Con mucha humildad le ruego, le imploro a las autoridades cubanas que tomen acción, para poder preservar nuestras vidas.

Hoy intenté comunicarme con el presidente Miguel Díaz-Canel utilizando el Twitter, pero por alguna razón no se le puede enviar ningún mensaje, es por eso que he decidido escribirle a CiberCuba para ver si se toma carta en el asunto, ya que no hemos recibido apoyo por parte de los órganos municipales.