Otro médico cubano de Ciego de Ávila da positivo al coronavirus

Publicado el Viernes, 10 Abril, 2020 - 13:46 (GMT-4)

El médico cubano Roberto Ruso dio positivo a las pruebas de coronavirus, sumando así un caso más de profesionales de la Salud en la Isla que se han contagiado con la enfermedad.

Anteriormente, Ruso había comunicado en redes sociales que debía estar por 48 horas en aislamiento, luego de que se realizara la prueba PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa, por sus siglas en inglés).

En ese entonces estaba a la espera de los resultados y la realización de uno de los test rápidos que fueron donados a Cuba por China.

No obstante, Ruso, quien es especialista de primer grado en Medicina Interna en Hospital Dr. Antonio Luaces Iraola, de Ciego de Ávila, comunicó hace unas horas a sus amigos que el examen había resultado positivo.

"Lamento comunicarles amigos míos que voy de traslado a Camagüey producto a que mi segundo PCR-TR fue positivo", dijo.

También aseguró que se siente bien y sin sintomatología, "sólo una tos esporádica", agregó.

"Espero que el tiempo pase rápido ya que estoy seguro que no es el COVID el que me va a matar, si no el aburrimiento que voy a pasar por 14 días", dijo.

"Estoy más que ansioso por volver a la pelea", añadió el médico cubano.

Anteriormente se había dado la noticia del caso de dos médicos cubanos también en Ciego de Ávila que se infectaron de coronavirus al entrar en contacto con otros pacientes que padecían la enfermedad.

Los doctores Osmel Martínez Sierra y Carlos Álvarez fueron ingresados en el hospital Dr. Octavio de la Concepción y Pedraja de Camagüey, luego de dar positivo al examen y ser portador del virus COVID-19.

También se ha conocido que en el país otros profesionales de la Salud son portadores del virus, como una enfermera cubana, que volvió recientemente desde Venezuela, y que se encuentra en estado crítico tras contagiarse de coronavirus.

Asimismo, una doctora del Calixto García -que se identificó como Laura- informó en un audio que su jefe, de 40 años, resultó positivos al coronavirus y que se encuentra en terapia intensiva. Este se contagió tras haber atendido a dos pacientes en el hospital que venían de la calle y que están enfermos.

El pasado miércoles, el José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, dijo que un total de 25 trabajadores de la salud de Cuba han dado positivo a las pruebas de coronavirus.

“Algunos de ellos tuvieron infección extra hospitalaria, es decir, se han enfermado afuera, a partir de contactos con extranjeros o con personas que están confirmadas”, dijo.

El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) informó que en Cuba se registraron 49 nuevos casos de coronavirus, lo que eleva la cifra total a 564