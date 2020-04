Díaz-Canel sobre el coronavirus: "Todavía en el país no estamos en el peor momento"

Publicado el Jueves, 9 Abril, 2020 - 21:14 (GMT-4)

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel dijo este jueves que en Cuba "todavía no estamos en el peor momento de la pandemia" de coronavirus, pero hizo un llamado a cumplir las medidas que se han estado aplicando en el país para frenar la propagación.

"Como hemos advertido, sin alarmas, todavía el país no está en su peor momento, todavía en el país la pandemia no se ha manifestado en su mayor magnitud, si hay menos transmisión hay menos casos y si hay menos casos hay menos posibilidad de más transmisión, así es como único vamos a eliminarlo", dijo Díaz-Canel en una reunión con los ministros este jueves.

"Hay que hacer un sacrificio, uno no puede visitar a la familia, hay que estar en la casa, ni se reciben visitas en la casa ni se visita a familiares ni a amigos. Si no entendemos esto no vamos a controlar la pandemia", aseguró.

"Lamentablemente, hay una parte de la población que no lo ha entendido, porque aquí todo el que está en la calle no están solo en las colas, aquí hay mucha gente en las esquinas conversando, gente en grupitos, gente que salen a sentarse o a jugar dominó, a caminar y hasta gente que han hecho fiestas", sostuvo el gobernante.

"Yo me pregunto, ¿qué trabajo cuesta mantener la distancia de más de un metro en una cola? Ese es el comportamiento que estamos pidiendo, aunque sea kilométrica la cola", dijo, y añadió que "eso no se resuelve solo con represión, solo con medidas, solo con multas, porque nos llenaremos de multas".

"La mayoría de la población está cumpliendo esto, entonces la mayoría no puede permitir que una minoría empañe el esfuerzo que está haciendo el país", advirtió.

Este jueves también se anunció la suspensión del transporte público urbano e interprovincial en todo el país a partir del sábado, pues en los últimos días se dio un aumento del uso de estos medios, según detalló el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila.

Asimismo, se anunció el cierre de los grandes centros comerciales de La Habana –Cuatro Caminos, Carlos III, La Puntilla, La Época, 3ra y 70, El Náutico y 5ta y 42– para evitar las aglomeraciones, y en el resto de las provincias se irán cerrando de manera parcial.

Los primeros pacientes positivos al coronavirus en Cuba fueron reportados el miércoles 11 de marzo. Hasta el momento, hay 15 fallecidos y un total de 515 infectados.

Los casos confirmados de coronavirus en el mundo ya superan 1 millón 603 mil, en más de 180 países, donde han fallecido más de 95 716 personas y unas 344 000 se han recuperado.