¿Quién es el Dr. Francisco Durán? La TV cubana le dedica un reportaje a su trayectoria

Publicado el Jueves, 9 Abril, 2020 - 22:16 (GMT-4)

La televisión nacional en Cuba dedicó un reportaje al epidemiólogo santiaguero Francisco Durán, quien en las últimas semanas se ha hecho popular en los hogares del país por informar el parte diario sobre la evolución del coronavirus.

El material, de la periodista Gisela García, hace un recorrido por la trayectoria del especialista y revela que es hijo de un destacado psiquiatra de Santiago de Cuba, y sobrino Eduardo García Lavandero, asesinado durante el mandato presidencial de Fulgencia Batista.

Asimismo, destaca que el galeno ha ganado tal popularidad entre los cubanos que algunos aseguran que tiene tantos seguidores como el meteorólogo José Rubiera cuando informa sobre la temporada de huracanes.

Actualmente Durán, de 67 años, radica en La Habana y es el director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap); pero su trayectoria comenzó en su provincia natal, donde enfrentó varios brotes epidémicos como el del dengue y fue conductor del programa para el control del VIH en ese territorio del oriente del país.

Allí más tarde dirigió el sanatorio del SIDA y fue rector de la Universidad de Ciencias Médicas de la provincia, en la que se mantuvo activo como miembro del plantel docente.

En el reportaje, el galeno destacó la importancia del estudio de la Epidemiología en Cuba y criticó la negligencia de muchos cubanos ante la pandemia del coronavirus.

"Todos los médicos debemos tener en nuestra formación los elementos de la Epidemiología, por eso se habla incluso del método clínico-epidemiológico, porque te permite no solo ver a un paciente o a un problema de salud, sino a un paciente y a un problema de salud que tal vez es consecuencia de un grupo de factores en los cuales hay que intervenir", afirmó.

Durán llamó a las personas de la Isla a incrementar la percepción de riesgo sobre el COVID-19, y dijo que todavía hay mucha gente en la calle que no está haciendo nada útil.

"Información no falta, ¿quien en Cuba no sabe como evitar un criadero de mosquitos?, y cuantas negligencias uno encuentra; y desgraciadamente aún hay una gran cantidad de personas en la calle, en colas, no solo la cola del pollo, la cola en la farmacia, sino la cantidad de personas que te encuentras en la misma avenida 23 que no están haciendo nada útil, y te das cuenta que no tienen la percepción de riesgo", aseguró.

Este especialista lidera la batalla contra el coronavirus en Cuba. Todos los días a las 11 de la mañana el Dr. Durán emite el parte sobre la evolución de la enfermedad en el país y detalla la cifra oficial de nuevos contagios y de muertes ocasionadas por el COVID-19.

Este jueves, dijo que hasta el momento hay 15 fallecidos y un total de 515 infectados.