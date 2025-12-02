Gobierno cubano confirma la circulación de influenza H1N1 y COVID-19

El gobierno cubano confirmó que en el país circulan virus respiratorios como la influenza H1N1 pandémica, el virus sincitial respiratorio, que afecta especialmente a niños pequeños y adultos mayores, y también COVID-19, aunque con baja positividad según datos oficiales.

La información trascendió este lunes durante un intercambio semanal entre el gobernante Miguel Díaz-Canel y científicos del sector de la salud, en el que también se alertó sobre un posible incremento de casos en las próximas semanas.

La actualización epidemiológica llega en un momento especialmente crítico para Cuba, marcado por brotes de dengue y chikunguya que han dejado 33 fallecidos, entre ellos 21 menores de edad, según cifras reconocidas por el propio Ministerio de Salud Pública (Minsap) en los últimos días.

Durante el encuentro, reseñado por el Canal Caribe, especialistas del Minsap explicaron que entre julio y noviembre se estudiaron 1,423 muestras de pacientes con Infecciones Respiratorias Agudas. La mayor circulación corresponde al virus sincitial respiratorio y a la influenza H1N1, dos patógenos habituales en estas fechas, pero que pueden provocar cuadros graves en población vulnerable.

Sobre la COVID-19, los propios expertos mostraron gráficos donde se observan picos de positividad “bajos” pero persistentes, además de la presencia de variantes monitoreadas a nivel internacional. Aunque insistieron en que no existe un escenario de alarma, sí reconocieron que el virus “circula” y que Cuba mantiene vigilancia sobre nuevas variantes como la XFG, reportada en otros países.

Pese a ello, no se presentaron datos sobre hospitalizaciones, disponibilidad de medicamentos o capacidad del sistema para enfrentar un alza de casos, elementos especialmente sensibles en el contexto actual.

Lo más leído hoy:

El matemático y epidemiólogo Raúl Guinovart mostró modelos predictivos que apuntan a un aumento de casos en las próximas semanas, sobre todo en el oriente cubano y en la Isla de la Juventud. Sin embargo, el reporte oficial no precisó si este incremento se refiere a arbovirosis, infecciones respiratorias o ambas.

Díaz-Canel pidió a las autoridades sanitarias “informar de manera permanente y oportuna”, a pesar de que el Minsap ha sido cuestionado por la escasa transparencia en sus reportes epidemiológicos.

Contexto crítico: 33 muertes por arbovirosis, 21 de ellas en menores

La confirmación de la circulación de H1N1 y COVID-19 ocurre apenas horas después de que el gobierno reconociera 33 muertes por dengue y chikunguya, de las cuales 21 corresponden a niños y adolescentes. La revelación ha provocado alarma tanto dentro como fuera de Cuba.

Por ejemplo, la prensa canadiense ya advierte que la isla atraviesa un brote epidémico con un sistema sanitario “limitado” y hospitales en malas condiciones.

La situación se agrava por la escasez de insecticidas, la falta de medicamentos, los apagones y la incapacidad del Estado para controlar índices de infestación que hoy se sitúan en 0,89 %, con provincias como Camagüey, Santiago de Cuba y La Habana entre las más afectadas.

Tecnologías “de laboratorio” frente a la epidemia en las calles

En el encuentro, científicos presentaron nuevas tecnologías para “reducir o eliminar vectores”, como técnicas de insecto estéril, mosquitos transgénicos, bacterias intracelulares capaces de afectar al Aedes aegypti.

Estas soluciones, aunque prometedoras, continúan en fase de diseño o escalado industrial, mientras la población cubana enfrenta brotes reales, hospitales saturados y la incertidumbre de no contar con recursos básicos para protegerse.