Anthony Fauci pide a los estadounidenses que dejen de estrecharse las manos por el coronavirus

Publicado el Domingo, 12 Abril, 2020 - 07:34 (GMT-4)

El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, abogó esta semana por eliminar la popular costumbre entre los norteamericanos de estrecharse las manos, lo cual ayudaría a evitar no solo el coronavirus, sino otras enfermedades de ese tipo.

“No creo que debamos estrecharnos la mano nunca más, para ser honesto. No solo sería bueno prevenir la enfermedad por coronavirus, sino que probablemente disminuirían dramáticamente los casos de influenza en este país”, dijo durante un podcast del Wall Street Journal.

En otra reciente entrevista con Sinclair Broadcast Group, Fauci fue aún más tajante y afirmó que la sociedad debería simplemente olvidarse de ese hábito.

“No necesitamos estrechar la mano, tenemos que romper, tenemos que romper esa costumbre. Porque, de hecho, esa es realmente una de las principales formas en que se puede transmitir una enfermedad respiratoria”, remarcó.

El experto aseguró que está consciente de que “eso probablemente nunca sucederá”, pero aun así llamó a la población a actuar con precaución una vez que las autoridades empiecen a flexibilizar las órdenes de distanciamiento social.

“Cuando regresas gradualmente, no saltas con ambos pies. Dices, ¿cuáles son las cosas que aún puedes hacer y seguir siendo normal? Uno de ellos es el lavado compulsivo absoluto de manos. El otro es que nunca le des la mano a nadie”, recalcó.

Sus recomendaciones cuentan con el apoyo de Donald Trump. En marzo pasado el presidente, durante una de las conferencias de prensa diarias en la Casa Blanca, sugirió que “tal vez la gente ya no se dará la mano”, incluso después de que su gobierno logre controlar la pandemia de coronavirus.

“Tony me había mencionado, Tony Fauci, el otro día. No creo que esté demasiado molesto con el concepto de no darse la mano. Estaba diciendo que la gripe se reduciría, la gripe normal se reduciría bastante si no lo hiciéramos, si no nos diéramos la mano”, comentó.

Fauci retomó el tema el pasado jueves, cuando dijo que las personas deben ser conscientes de que tras volver a la normalidad, pueden ser afectadas nuevamente “por un brote catastrófico”.

“Puede volver a ocurrir, así que realmente necesitamos estar preparados para responder de una manera mucho más rigurosa”, recalcó.

El especialista insistió en la necesidad de mantenerse en las casas para frenar la propagación del coronavirus, y subrayó que la única forma de lograrlo es respetando el distanciamiento social y manteniendo a las personas separadas entre sí.