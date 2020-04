Principal epidemiólogo de la Casa Blanca pide confinamiento a nivel nacional contra el coronavirus

Publicado el Sábado, 4 Abril, 2020 - 06:12 (GMT-4)

El principal especialista en epidemiología de los Estados Unidos, Anthony Fauci, pidió el confinamiento a nivel nacional para frenar el terrible brote de coronavirus que afecta a los norteamericanos.

“No entiendo por qué no lo estamos haciendo (el confinamiento). Hay tensión entre los derechos de los Estados de hacer lo que quieren y las instituciones federales. Pero cuando vemos lo que está pasando en este país no entiendo por qué”, explica refiriéndose a las razones por las que algunos Estados no emiten las ordenes de aislamiento.

El doctor Fauci, experto estadounidense en enfermedades infecciosas, considera que las medidas de aislamiento social son imprescindibles para frenar el avance la de pandemia en su país.

"Los estudios del Centro Nacional de Salud explican que cuando uno habla hay un aerosol que sale a distancia muy reducida, 1 metro. Hay gente totalmente asintomática que sí transmite el virus. Eso señala el por qué hay que mantener la distancia” aseguró Fauci.

Llevar una mascarilla de tela es favorable según este científico. No es para protegerse a sí mismos, sino para evitar infectar a los demás, por lo que considera que todos deberían usarlas de modo altruista.

La regla de los dos metros de distancia es imprescindible también mantenerla según Fauci que en entrevista a la CNN se refirió además a los modelos que proyectan la necesidad de extender las cuarentenas.

El científico asegura que hay un desface entre quienes se enferman y quienes ya lo están. Si se estabilizan las nuevas infecciones llevará tiempo ver un descenso en los nuevos ingresos hospitalarios.

Pidió a los espectadores que refuercen las cuarentenas porque los modelos ya son suficientemente duros, pero si se relaja la población pueden ser más severos aún. La recomendación de aislamiento es hasta finales de mayo para los estadounidenses.

Fauci advirtió ante la prensa que cuando “se logre bajar esta curva de contagios, será como empezar de nuevo”. El epidemiólogo no considera que baste solo con eso, será necesario retomar todos los protocolos y continuar luchando hasta erradicar el virus totalmente.

Con respecto a la inestabilidad del virus en climas cálidos, el experto explicó que es probable que se vea un efecto favorable en la llegada del verano, pero esto no puede ser una razón para confiarse.

En Florida, uno de los Estados más cálidos, hay una gran cantidad de casos, por lo que el clima no es una razón para confiarse. “Partamos del principio de que no va a suceder y continuemos con el distanciamiento social”, indicó Fauci.

En Estados Unidos este jueves se registraron 1.169 muertes por coronavirus. Es la cifra más alta de fallecidos en un país en un solo día desde que empezó la pandemia. Han perdido la vida por el coronavirus más de 6 mil estadounidenses.