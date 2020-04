Ministro de Salud cubano critica a quienes siguen en la calle “sin tomar en cuenta el riesgo que corren” con el coronavirus

Publicado el Domingo, 12 Abril, 2020 - 13:05 (GMT-4)

El ministro de Salud de Cuba mostró su preocupación esta semana por el número de personas que andan cada día en las calles de la isla, “sin tomar en cuenta el riesgo que corren, tanto ellos como sus familias”, de contagiarse de coronavirus o de transmitirlo.

José Ángel Portal Miranda, quien compareció en la Mesa Redonda de la televisión, sugirió que la población cubana no muestra conciencia sobre las posibles consecuencias de determinados comportamientos que “pudieran suponer un peligro para las personas”.

“Resulta imprescindible tomar conciencia y actuar de forma colectiva para disminuir la velocidad de trasmisión, y eso solo se logra con disciplina”, recalcó, citado por el diario Granma.

“Tenemos que entender el valor de la participación activa y de forma disciplinada de la población para evitar el contagio. De lo contrario, caminamos hacia el escenario menos favorable, que llevará a un mayor número de casos y de muertes”, añadió.

El funcionario prácticamente dejó caer en la ciudadanía la responsabilidad de un agravamiento de la pandemia de coronavirus, que ha provocado ya 669 casos positivos y 18 muertos.

“Si la población no asume con disciplina todas las medidas implementadas para detener el avance de la COVID-19 en el país, estaremos ante una epidemia de mayor envergadura y tendremos que lamentar un mayor número de enfermos y de fallecidos”, subrayó.

Portal Miranda dijo que para superar el brote se necesita “el compromiso y la voluntad” del pueblo, así como “la velocidad en la actuación no solo del gobierno, sino de las personas”.

A pesar de que las autoridades estatales establecieron que por cada casa solo puede salir una persona para comprar artículos de primera necesidad, la escasez hace que el pueblo tenga que salir a la calle casi diariamente a tratar de conseguir alimentos, artículos de aseo o medicamentos.

Un lector de CiberCuba que prefirió mantenerse en el anonimato, envió fotos de aglomeraciones en mercados de La Habana, la provincia más afectada por el coronavirus.

“La indisciplina es crónica y nadie la va a arreglar ahora con mano blanda. Al que vean haciendo nada en la calle, lo tienen que recoger, si no, desgraciadamente van a existir más muertos en La Habana. Hay mano blanda con ese tipo de gente que no pinta nada en la calle, millones de patrullas y no les llaman la atención y no los recogen”, criticó.

Las largas filas para comprar víveres son actualmente uno de los focos más peligrosos de propagación del coronavirus en Cuba, una situación que ha sido reconocida por el propio gobierno.

Sin embargo, aunque puede haber indisciplina, la mayor parte de la población se ve obligada a salir a la calle como último recurso.

Así les sucedió este viernes a decenas de vecinos del municipio de Limonar, en Matanzas, quienes obviaron la crisis del coronavirus y acudieron a comprar pollo y detergente a una tienda, según reportó un colaborador de CiberCuba, que envió imágenes de las personas en la larga fila, algunas con nasobucos y otras sin nada.