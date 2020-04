Continúan las colas en La Habana, la provincia más afectada por el coronavirus

Publicado el Sábado, 11 Abril, 2020 - 09:48 (GMT-4)

Las colas en La Habana no paran, pese a las recomendaciones de las autoridades para evitar mayor contagio de coronavirus en Cuba.

CiberCuba recibió fotos y testimonios desde El Cerro de un lector, quien prefiere mantener el anonimato. En ellas se ve a las personas aglomeradas en colas, mientras en otras mantienen cierta distancia entre unos y otros, pero no la recomendada de casi dos metros.

Aglomeración en una tienda de El Cerro en La Habana. Foto: Cortesía a CiberCuba.

Estas imágenes fueron tomadas este viernes en Maravillas y Palatino, así como en la parada de ómnibus de Calzada del Cerro y Zaragoza, aclara nuestra fuente.

"Todo el mundo aglomerado. En Las colas están acostumbrados a comprar a las revendedoras y esto las tiene mal. El otro día había una perra cola y la bronca fue increíble", cuenta el lector, quien pide medidas más duras contra quienes estén en la calle sin hacer nada.

Cubanos en una cola en La Habana. Foto: Cortesía a CiberCuba.

"La indisciplina es crónica y nadie la va a arreglar ahora con mano blanda. Al que vean haciendo nada en la calle, lo tienen que recoger sino desgraciadamente van a existir más muertos en La Habana. Hay mano blanda con ese tipo de gente que no pinta nada en la calle, millones de patrullas y no les llaman la atención y no los recogen", agrega.

Personas en una parada de El Cerro. Foto: Cortesía a CiberCuba.

En Cuba hay 564 casos confirmados de coronavirus hasta este viernes, según los datos del Ministerio de Salud Pública (MINSAP). De esa cifra 51 fueron dados de alta y lamentablemente 15 perdieron la vida por la COVID-19, una enfermedad que continúa sin cura.

En La Habana hay 180 casos confirmado, lo que sitúa a la capital de Cuba como la provincia más afectada con poco más del 30 % de los casos del país, según la plataforma estatal Covid19CubaData.

Pese a que las autoridades estatales establecieron que por casa solo puede salir una persona para comprar artículos de primera necesidad, los cubanos siguen enfrentándose a colas en todo el territorio para poder conseguir alimentos.

El Ministerio de Comercio Interior decidió el cierre de todos los centros comerciales en La Habana desde este viernes. La medida afecta de manera temporal la venta en "Cuatro Caminos, Carlos III, La Puntilla, La Época, 3ra y 70, El Náutico y 5ta y 42", detalló la ministra de ese sector, Betsy Díaz Velázquez, en la Mesa Redonda.

Este viernes hubo colas en otros muchos sitios de La Habana como en el agromercado de 17 en el Vedado. En la Virgen del Camino también se repitió esta escena habitual en la isla, pero muy peligrosa en plena pandemia, para comprar pollo y galletas.

Así mismo los residentes en la capital se transportaron en guaguas repletas para poder llegar a sus casas. A partir de este sábado, en todo el país se suspende la transportación pública y privada para evitar mayor contagio del coronavirus.

En otros lugares como en Tamarindo, provincia de Matanzas, los cubanos hicieron largas colas para comprar pollo y detergente.