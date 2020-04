Historias de cubanos por el mundo en tiempos de coronavirus: Holanda

Publicado el Lunes, 13 Abril, 2020 - 13:33 (GMT-4)

El gobierno holandés declaró en sus cifras oficiales, hasta este fin de semana, 24.413 casos positivos al coronavirus, 8.386 ingresos hospitalarios y 2.643 personas fallecidas. Sin embargo, no se aplican pruebas masivas, por lo que se cree que los números reales en los Países Bajos son más altos que los mencionados en los informes.

En este contexto vive un cubano de más de 65 años que ha escrito a CiberCuba contándonos su experiencia en el período de confinamiento que hace de modo voluntario.

A continuación, compartimos su mensaje:

Vivo en Holanda y estoy casi seguro de que tengo el coronavirus. Digo casi pues aquí solo se aplican los test a las personas que van a urgencias con los síntomas más severos. A mí no me ha dado así, aunque he tenido algo de tos, además de la clásica falta de aire que en mi caso no ha sido severa.

Llevo más de 15 días encerrado en mi casa. No he salido más allá de mi jardín. He hecho profilaxis con mi hijo pues vivimos él y yo solos y hasta ahora no se ha contagiado o por lo menos no tiene síntomas.

Tenemos que extremar las medidas porque soy del grupo vulnerable. Mi hijo y yo no tenemos contacto el uno con el otro a menos de dos metros. Él es quien hace la compra y solo cuando es necesario. Por lo general una vez a la semana.

Aquí en Holanda está permitido salir, aunque se debe mantener la distancia de más de un metro y medio con respecto al otro ciudadano sino se te impone una multa.

En mi vecindario hay muchos ancianos y el contagio puede ser fácil pues el uso de nasobucos no es obligatorio. Por lo general todos cumplimos las normas de aislamiento y de distancia social.

En los supermercados y demás tiendas nadie se acerca a nadie. No se hablan ni nada, Hay personal en las puertas de todos los establecimientos limpiando las cestas de compra y es obligatorio su uso.

En Holanda no pueden estar más de tres personas juntos. Al toser hay que taparse con el codo y no con la mano. Todo está señalizado. Hasta ahora estoy bien y creo que libraré de esta.

La clave de frenar todo este problema está en la conciencia de cada persona, en ser responsables y solidarios con los demás. No se puede pensar en uno solamente, toca también pensar en el vecino que es el padre de alguien, hermano de alguien. Las muertes pueden romper una familia o dejar hijos sin sus padres.

Esto es una batalla de todos y solo juntos podremos salir de este problema. Espero que se queden en casa y que Dios los bendiga.

Los países bajos han elegido para enfrentar el coronavirus una estrategia que denominan “escenario de comprobación máxima del virus”. Promueven medidas higiénicas y aislamiento social moderado.

Esta decisión el gobierno asegura que está respaldada por criterios científicos. Esperan que las personas tengan un tránsito moderado por la enfermedad y se recuperen del virus paulatinamente.

El gobierno holandés asegura además que la mayoría de las personas se volverán inmunes, por lo que es cada vez menos probable que el virus enferme a otros. Creen que deben proteger solo a los grupos vulnerables, los ancianos y las personas con otras patologías.

Los hospitales, hogares de ancianos y atención domiciliaria no están sobrecargados por el momento en los Países Bajos, según informan en la página del Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente (RIVM) que asegura tener suficiente capacidad de atención, incluso en sus Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Para seguir esta pauta se han apoyado en los modelos de cálculo científico que vigilan a diario para conocer el ritmo de propagación del nuevo coronavirus en su territorio y estimar el curso del brote, calculando el efecto de las medidas. Esta es una opción posible, pero no el único camino para enfrentar la pandemia.

Este texto forma parte de una serie dedicada a historias de cubanos por el mundo durante el confinamiento por el coronavirus, una enfermedad que afecta a más de 180 países.

