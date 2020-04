Cuba reporta dos niños entre los nuevos casos confirmados de coronavirus

Publicado el Martes, 14 Abril, 2020 - 11:47 (GMT-4)

El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) informó este martes 40 nuevos casos de coronavirus en Cuba. Todos son cubanos y entre ellos hay 2 niñas, una de 11 años y una de 8 años.

La pequeña de 11 años es residente de Marianao, provincia La Habana. Fue contacto de un caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

La otra niña reportada positivo por coronavirus tiene 8 años y reside en Madruga, provincia Mayabeque. También fue contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 personas con las que tuvo contacto.

En conferencia de prensa el Dr. Francisco Durán, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública informó en la jornada del lunes 14 de abril otros 6 casos de coronavirus en Cuba en menores de 16 años:

Ciudadana cubana de 1 año de edad, residente en Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. En vigilancia 12 contactos.

Ciudadano cubano de 14 años de edad, residente en Camajuaní, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente. En vigilancia 22 contactos.

Ciudadana cubana de 11 años de edad, residente en el municipio Banes, provincia Holguín. Contacto de caso confirmado anteriormente. En vigilancia 38 contactos.

Ciudadano cubano de 9 años de edad, residente en el municipio Banes, provincia Holguín. Contacto de caso confirmado anteriormente. En vigilancia 20 contactos.

Ciudadano cubano de 15 años de edad, residente en el municipio Holguín, provincia del mismo nombre. Contacto de casos confirmados anteriormente. En vigilancia 16 contactos.

Ciudadano cubano de 8 meses de edad, residente en el municipio Isla de la Juventud. Contacto de casos confirmados anteriormente. En vigilancia 12 contactos.

En total suman 83 los casos de coronavirus en Cuba en menores de 16 años. Algunos de ellos ya han recibido el alta médica y han podido regresar a sus hogares. Tal es el caso de Analía Cabrera Sánchez, de 7 años, que estuvo entre los primeros menores confirmados positivos por COVID-19.

Sobre el alto número de menores de edad diagnosticados con coronavirus en Cuba, el Dr. Durán explicó a la prensa este fin de semana que los niños suelen evolucionar mejor que los adultos a la COVID-19.

"Los niños no es que no sean susceptibles de padecer la enfermedad... lo que (ellos) en la evolución de la enfermedad generalmente no pasan al estado de grave y mucho menos al estado de crítico", dijo. Sin embargo, destacó que algunos con patologías previas pueden ser especialmente vulnerables.

El experto precisó que todos los menores en Cuba mantienen una evolución favorable. "Es mucho más benigna... No han tenido complicaciones ninguno", agregó en conferencia de prensa este fin de semana.

Actualmente se encuentran ingresados en hospitales cubanos para vigilancia clínico epidemiológica 2 mil 501 pacientes. La Atención Primaria de Salud vigila a otras 7 mil 167 personas se vigilan en sus hogares.

Se realizaron en Cuba 1.634 exámenes para la detección del virus. Ya se acumulan un total de 18 mil 864 muestras realizadas y 766 han resultado positivas.

El MINSAP continúa haciendo un llamado a la población a mantener de modo estricto el aislamiento social para evitar la propagación del coronavirus y proteger a las poblaciones vulnerables, los mayores de 60 años y los niños.