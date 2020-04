Becky G busca recaudar fondos para estudiantes sin recursos con su nueva canción "They Ain’t Ready"

Publicado el Miércoles, 15 Abril, 2020 - 07:23 (GMT-4)

Becky G ha vuelto al panorama musical con una nueva canción en inglés titulada They Ain’t Ready, una balada R&B que ha presentado durante esta cuarentena para mandar un mensaje de esperanza a sus fans con ella.

"Esta canción representa muchas cosas que son importantes para mí, pero especialmente ahora habla de esperanza. Espero que también pueda significar algo positivo para ustedes", expresó la cantante a principios de semana al lanzar esta canción que también ha sacado a relucir su lado más solidario y generoso.

Para acompañar este lanzamiento musical, la estadounidense de orígenes mexicanos ha creado una nueva línea de merchandising para recaudar dinero que irá destinado a LA Students Most In Need, una organización que actualmente está apoyando a los estudiantes que por la situación excepcional que vivimos no pueden ir a clase y los ayuda proporcionándoles comida y otros artículos que tanto ellos como sus familias necesitan durante esta cuarentena por el coronavirus.

De esta manera Becky G se suma a la larga lista de famosos y personalidades del mundo del entretenimiento que están poniendo de su parte para aportar su granito de arena en la lucha contra el COVID-19 y así mitigar los efectos de la pandemia en la sociedad.

Aquí el videoclip del nuevo tema de la estadounidense de orígenes mexicanos:

Además de crear esta solidaria iniciativa para frenar los efectos del coronavirus en la comunidad de estudiantes de Los Ángeles, Becky G participará este fin de semana en el evento One World: Together at Home, que tendrá lugar este 18 de abril y en el que también intervendrán otros artistas como Jennifer Lopez, J Balvin o Camila Cabello.