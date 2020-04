Cimafunk estrena su cover de "Lean on me", un espectacular homenaje a Bill Withers

Publicado el Miércoles, 15 Abril, 2020 - 10:53 (GMT-4)

Hoy, Cimafunk, el joven cantante cubano, estrena una versión de Lean on me del recientemente fallecido Bill Withers, quien nos abandonó el pasado 30 de marzo.

Withers, cantante, escritor y músico, ganó múltiples premios Grammys y produjo muchísimos éxitos, incluyendo Ain´t No Sunshine (1917), Lean on Me (1972), Lovely Day (1977), y Just the Two of Us (1980). Cimafunk ha sido siempre un fanático y gran seguidor de Bill, y el fallecimiento de esta leyenda del Soul lo conmovió sobremanera.

"Su arte ha sido la inspiración de muchos y vivirá para siempre en nosotros. Un maestro, una leyenda, un genio, una bendición; Withers significa mucho para la gente", dijo Cimafunk.

"Yo estuve mucho tiempo reflexionando, pensando en mis amigos, en mi familia, en los colegas, y en lo agradecidos que deberíamos estar todos por lo que tenemos", añadió Cimafunk. "Withers fue un visionario y tenía razón; necesitamos confiar los unos en los otros para poder lidiar con los desafíos que se nos presentan en la vida y ser optimistas sobre el futuro. Es un mensaje muy acertado para el momento que estamos viviendo".

El video muestra a Cimafunk grabando la canción en el pequeño estudio de su casa y algunos recuerdos de este último año girando con su banda.

"Aprovechamos esta bella canción para hacer un homenaje a Bill Withers y enviar un mensaje de consuelo y positividad a lo largo de todo el planeta, así como agradecer a todas las personas que con su trabajo están permitiendo que podamos sobrellevar la situación”, concluye Cimafunk.

(Nota de prensa) Equipo de trabajo de Cimafunk.