Publicado el Viernes, 6 Marzo, 2020

Caliente, una nueva canción de Cimafunk con The Soul Rebels y Tarriona "Tank" Ball, reúne los sonidos y ritmos de La Habana y Nueva Orleans una vez más, esta vez con una rica mezcla de metales, el ritmo cubano, un rapeo en español e inglés y una letra divertida para ponerte a bailar en la pista.

Cimafunk, el joven pionero responsable del surgimiento del funk afrocubano, une fuerzas con The Soul Rebels, la banda de metales súper dinámica que mezcla soul, funk, hip hop y jazz, y la talentosa Tarriona "Tank" Ball, la poeta, rapera y cantante que rápidamente se ha ido convirtiendo en la embajadora de Nueva Orleans.

Caliente une el tumbao tradicional y la clave de Cuba con los metales de Nueva Orleans y ritmos clásicos de funk, todos de orígenes africanos, con una base musical dinámica y a la vez suave. The Soul Rebels rapean dos veces al estilo 504, Cimafunk cambia de ritmo y velocidad en su verso y Tank ofrece un toque de poesía, y en el

coro todos juntos: “Tú me lo pides, Te lo doy: Caliente” You ask for it, I’ll give it to you: Caliente.

Caliente es un experimento de culturas y orígenes compartidos. Queríamos resaltar lo mejor de Cuba y Nueva Orleans, ambas arraigadas a su herencia africana", dice Cimafunk. "Y queremos que la gente baile y se sienta bien mientras exploran estas conexiones, por lo que lo hicimos divertido, contagioso y bailable."

Según The Soul Rebels, la creación de Caliente fue uno de los intercambios y colaboraciones musicales más orgánicos entre dos culturas musicales en las que han participado, un proyecto sobre el amor y el aprecio mutuo, el estilo, la buena vibra y el amor profundo a la música del otro.

“Comenzamos la canción trabajando desde la línea de bajo, y las ideas y la inspiración comenzaron a fluir de inmediato. Luego se ensamblaron las partes de los metales, después la sección rítmica condimentó el groove. Parecía que había una armonía vocal que ya se había ensayado, pero claramente no teníamos idea de cuáles eran las traducciones porque The Soul Rebels no hablan español ", dice Julian Gosin, el trompetista de The Soul Rebels que también rapeó en Caliente.

“La creación de esta canción realmente nos mostró cómo la música, el arte y el amor de esta amistad musical trasciende las barreras del idioma. Trabajamos con Cimafunk para incluir versos de rap y algunos solos instrumentales fuertes para la canción. Esta canción significa mucho para nosotros. Representa la unidad entre The Soul Rebels y Cimafunk, y la conexión entre Nueva Orleans y Cuba. Nuestras colaboraciones con Cimafunk en Nueva Orleans y Cuba han culminado en Caliente", agrega Gosin.

Caliente fue grabado en Nueva Orleans e interpretado por primera vez por los artistas en Cuba en enero de 2020, en el Festival de Música Getting Funky in Havana y que NPR describió como: "Una semana llena de sublimes emociones, música increíble y un recordatorio constante de que La Habana y Nueva Orleans están, de

hecho, conectadas por la historia que se remonta a siglos atrás".

(Nota de prensa) - Equipo de trabajo de Cimafunk.