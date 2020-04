Cubanos molestos por mal funcionamiento de la plataforma estatal TuEnvio

Publicado el Jueves, 16 Abril, 2020 - 14:34 (GMT-4)

Los santiagueros amanecieron este jueves en una carrera de velocidad y resistencia por ver quién lograba comprar paquetes de 5 Kg de muslos de pollo, a nueve CUC, a través de la plataforma TuEnvio, un servicio habilitado para el comercio electrónico en Cuba como alternativa para eliminar las colas que se forman en los centros comerciales.

La noticia de la existencia de los mencionados paquetes de pollo corrió como pólvora en una ciudad donde dicho producto genera colas inmensas en un momento, además, en que se considera una actitud riesgosa estar en grandes aglomeraciones y, a la vez, la única vía para llevar a la mesa ese preciado cárnico.

Captura de pantalla a las ofertas de este jueves en Santiago de Cuba

“Me avisó una amiga que en la plataforma virtual TuEnvío había cajas de pollo y paquetes, las cajas a más de 28 CUC y los paquetes de 5 Kg a 9 CUC. Hice el registro en la plataforma, tengo Transfermóvil configurado, dinero en la tarjeta, todo en orden, hasta que empezaron los problemas en la plataforma. Ni pa´ atrás ni pa´ adelante logré acceder. Me salió un número en un error y llamé”, refiere Nancy.

Captura de pantalla al error que les sale a la mayoría de los clientes que intentan hacer la compra online

Cuenta que al comunicarse al número disponible en la plataforma le salió una mujer, presuntamente joven por la voz, pero que a su entender estaba un poco perdida:

“Sólo me decía «ve atrás», le expliqué que la plataforma no me dejaba añadir el número de teléfono, me decía que fuera atrás. Le expliqué del error y me repetía «ve atrás», y por más que traté de indagar porque realmente necesito el pollo para mi madre, no logré ayuda alguna. Luego me enteré en Cubadebate que la plataforma está inestable, y si ella me lo hubiese informado no hubiese perdido tres horas. La única información útil que logré de ella fue que no había cajas de 28.80 CUC, sólo paquetes de 9 CUC”, comenta muy molesta la señora.

Nancy no puede estar hasta cinco horas en una cola sin saber, siquiera, si alcanzará pollo. Tampoco puede levantarse casi de madrugada para tener una buena posición en una cola. Por eso lleva días sin pollo en su refrigerador.

Escuchó hablar de TuEnvío en la televisión y desde entonces se alistó para cuando empezara a funcionar. Hoy parecía el día, pero no se llevó más que frustración.

Esa misma sensación la experimentaron muchas otras personas que, incluso, se llegaron hasta la tienda, ubicada en el Centro Histórico, y se llevaron cualquier cosa a casa menos los paquetes de pollo.

“Las horas que estuvo online la página jamás llegué al paso 6 donde debía pagar. Fui hasta la tienda y les expliqué. Me dijeron que no podían vender así, que debía hacer la operación a través del sitio web pero les dije que estaba caído, y que antes no logré hacerlo. Me respondieron que se estaba vendiendo, les dije, será por detrás, pues por la web no se puede”, refiere un cliente bastante molesto.

En las redes sociales los santiagueros han protestado también por el mal funcionamiento de la página. "Más rápido abre Amazon y Alibaba que TuEnvío", escribe uno en Facebook.

Otros usuarios refirieron que aunque la página dice que se puede adquirir dos cajas o paquetes de un producto, es mejor ni hacerlo pues al final sólo venden uno y hay bastante demora en la devolución del dinero.

“El paso 6 (último donde se confirma la compra) es casi como un mito. Tres horas intentando llegar, y nada, se convirtió en un juego entre un grupo de personas, el que llegara debía hacer una captura, para saber que existía”, jocosamente dice otro usuario mientras que alguien le responde “el paso 6 sí existe, pero es como el mismo pollo, difícil de alcanzar”.

La posibilidad de comprar desde la comodidad del hogar, sin exponerse al peligro del contagio por la Covid 19, es una posibilidad bien acogida por muchos, sin embargo la inestabilidad del sistema ha dado al traste con los ánimos de las personas.

Una nota publicada por el sitio web Cubadebate refiere que el sistema ha tenido una operatividad muy inestable a partir de la alta demanda del portal, algo que era muy fácil de prever dada la alta demanda de productos como el pollo y los deseos de las personas de no estar en largas colas por horas.