Detienen al rapero cubano Maykel Osorbo por sus publicaciones en las redes sociales

Publicado el Jueves, 16 Abril, 2020 - 10:35 (GMT-4)

El rapero cubano Maykel Osorbo fue detenido este miércoles por sus publicaciones en las redes sociales.

El arresto del artista se produjo en La Habana Vieja. Hasta el lugar se desplazó primero un oficial de la Seguridad del Estado que le pidió que se fuera con él en la moto.

"Estoy esperando a que venga la policía, yo no he hecho nada. No tengo por qué montarme en un moto sin saber a dónde voy", aseguró en la retransmisión que publicó en su perfil de Facebook antes de su detención.

"Me estoy preguntando bajo qué ley de la Constitución me llevan a mí y a dónde", denunció.

Acto seguido se acercó el integrante de la Seguridad del Estado para pedirle que apagar su teléfono, momento en que se cortó el vídeo.

Posteriormente llegó hasta el lugar un auto patrulla del que se bajaron dos agentes para detener al rapero, que en ningún momento opuso resistencia.

Los agentes esposaron a Osorbo, lo metieron dentro del auto y segundos después se marcharon junto al oficial de la policía política.

El pasado mes de marzo también fue detenido en la calle Obispo de La Habana Vieja sin motivos aparentes. En aquella ocasión explicó que estaba sentado en la calle cuando tres oficiales se le acercaron y le pidieron los documentos.

El rapero calificó lo ocurrido como una provocación de la policía para que respondiera con violencia y así incurriera en un delito de "desacato" o "daños".

Maykel Osorbo ha sufrido en reiteradas ocasiones el acoso del régimen cubano, debido a sus constantes expresiones contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro.

A comienzos de año, se encontraba en la calle cuando se le acercaron varios agentes de policía con tres perros para "ponerle una multa", y sin mucho argumento lo condujeron hasta una estación local.

El Decreto 370 como elemento represivo

Hay que recordar que en Cuba se utiliza como un elemento represivo el Decreto 370, que a través del artículo 68 considera una violación "difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas".

A finales de marzo el régimen cubano ya multó a la periodista independiente Camila Acosta por considerar que sus publicaciones en la red social Facebook violaban el Inciso i, de este decreto.

La periodista fue citada este viernes en la estación policial de 7ma y 62, en el municipio Playa. Al llegar le retiraron todas sus pertenencias y le hicieron un cacheo.

Fue interrogada por 4 personas, una capitana y tres inspectores del Ministerio de Comunicaciones quienes le mostraron “evidencias” de sus publicaciones en Facebook, alegando que violaban el Decreto Ley 370.