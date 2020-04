David Guetta dará un concierto en Miami para recaudar fondos contra el coronavirus

Publicado el Jueves, 16 Abril, 2020 - 10:25 (GMT-4)

El productor y DJ francés David Guetta ha anunciado que este sábado 18 de abril realizará un concierto en Miami (Florida), desde una ubicación no revelada, para recaudar fondos que irán destinados a cuatro organizaciones que luchan contra el coronavirus.



"Mi corazón está con todos los que están sufriendo por la pandemia que afecta la salud a nivel global. Espero que esta transmisión una a la gente y ayude a recaudar dinero para los que más lo necesitan", expresó el artista en sus redes sociales al anunciar este concierto benéfico.

El francés se ha asociado con Miami Downtown Development Authority, el organismo que regula las actividades en el centro financiero de la ciudad del sol, para hacer posible este espectáculo que durará alrededor de dos horas y tendrá lugar el sábado 18 de abril a partir de las 6 de la tarde (hora local).

Ni David Guetta ni las autoridades locales han hecho público el lugar en el que se realizará el espectáculo para evitar que los ciudadanos se desplacen hasta allí y se salten el confinamiento. El concierto benéfico se podrá seguir a nivel mundial a través de las cuentas oficiales del artista (Instagram, Youtube, Twitter y Facebook) y en las de Miami Downtown Development Authority (Instagran y Facebook)

El evento que promete contar con una gran producción y música de calidad pretende recaudar fondos para las siguientes organizaciones: Feeding South Florida, Feeding America y la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France. Además, otra parte de los beneficios se destinarán al Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud.

Este sábado 18 de abril también tendrá lugar una de las citas más especiales de las próximas semanas: el mega concierto One World: Together At Home, que ha organizado Lady Gaga y que promete ser el evento más prestigioso de toda la cuarentena por el sinfín de artistas y celebridades que van a participar en él. Cerca de un centenar de personalidades formarán parte de él. Chris Martin, David Beckham, John Legend, Lizzo o Billie Eilish, son algunos de los nombres del cartel.

Además, también contará con grandes estrellas de la música latina como Anitta, Becky G, J Balvin, Juanes, Luis Fonsi, Maluma, Natti Natasha o Sebastián Yatra.