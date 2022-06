Shakira, Black Eyed Peas y David Guetta anuncian "Don't you worry": Así suena su canción para este verano

El último viernes de la primavera promete estar repleto de grandes novedades musicales listas para arrasar este verano. Y una que nadie esperaba y que está a horas de ver la luz es la canción "Don't you worry" de Black Eyed Peas, David Guetta y Shakira. Sin duda, una colaboración estelar que promete sonar mucho estos próximos meses.

Tras hacer oficial su ruptura con el futbolista Gerard Piqué, la cantante colombiana está enfocada en el trabajo y en sus redes sociales está completamente centrada en proyectar su faceta más profesional compartiendo contenido del talent show "Dancing With My Self" o de sus canciones. Y hablando de canciones, la de Barranquilla tiene una que está a punto de salir del horno.

Se trata de "Don't you worry" en la que ha trabajado con la icónica agrupación Black Eyed Peas y el reconocido Dj David Guetta. Con esos nombres en juego, todo apunta a que será todo un éxito.

La canción saldrá a la luz este 17 de junio, tal y como han adelantado en sus redes sociales los artistas, donde colgaron la portada del sencillo, uno que tiene cierto aire futurista con una especia de pirámide flotante.

Anteriormente, Black Eyed Peas colaboró con Shakira en "Girl Like Me" y parece que han querido repetir la experiencia de volver a trabajar con ella en una canción de la que también forma parte David Guetta.

A pesar del delicado momento que está pasando la intérprete de "Waka Waka" por su sonada ruptura, la verdad es que en el plano profesional está imparable. Su anterior lanzamiento, "Te felicito" junto a Rauw Alejandro, experimentó un repunte en reproducciones tras hacer pública su separación del futbolista y está triunfando en las plataformas.

¿Tienes ganas de escuchar lo próximo de Shakira?

