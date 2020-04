Doctora sugiere que los cubanos salen a la calle a pesar del coronavirus porque confían en su sistema de Salud

Publicado el Jueves, 16 Abril, 2020 - 18:49 (GMT-4)

La doctora cubana Lillian León Amado, subdirectora de Salud en la provincia de Pinar del Río, sugirió que en medio de la pandemia por coronavirus muchos en la Isla siguen saliendo a la calle porque confían en su sistema de Salud.

"Todavía encontramos algunas indisciplinas, porque pensamos falta en algunos esa percepción de riesgo", dijo la doctora a Naturaleza Secreta.

" A veces con la situación de ir a comprar determinado producto, salen muchas personas a la calle, o tal vez se confían en un sistema de salud que lucha por sus vidas", agregó.

En declaraciones sobre la situación epidemiológica en el país, la funcionaria indicó: "Nuestro objetivo es controlar la pandemia, no sabemos cuándo; pero sí hemos trazado un grupo de acciones y ahí está el plan de medidas diseñadas por el consejo de defensa".

No obstante, León Amado sostuvo que "no podemos decir que será mañana ni dentro de 10 días, pero estamos trabajando para cerrar, estamos pesquisando cada día, ya no es la cantidad de personas que se pesquisaban, sino la calidad de la pesquisa, a la hora de tener en cuenta y valorar los síntomas, tenemos al estudiante; pero ese estudiante comunica inmediatamente al médico del consultorio y el médico del consultorio debe hacer una valoración de ese síntoma respiratorio que encontró ese estudiante durante la pesquisa, buscamos calidad en la pesquisa y, por el otro lado, no nos ha faltado el apoyo de las organizaciones de masas".

"Es la primera vez que nos enfrentamos a una situación como esta y hemos recibido un gran apoyo del personal de salud, de nuestros profesionales que nunca nos van a defraudar; pero además de personas de muchos sectores, que nos permite a nosotros desarrollar el trabajo con éxito, desde aquellos que intervienen en el alojamiento para ese sospechoso, para ese contacto, la alimentación, la transportación, todos han aportado un granito de arena, creo que esto nos ha permitido unirnos más y pensar una vez más como país", agregó.

La doctora afirma que en medio de esta situación, lo más reconfornate es llegar a su comunidad y que le cuenten que los vecinos estuvieron aplaudiendo por los trabajadores del sector de la Salud.

"Yo no tengo la posibilidad de escuchar esos aplausos, porque a esa hora me encuentro en la video-conferencia del ministro; pero a la hora que llego siempre hay un vecino que me aborda y me cuenta”, cuenta.

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel ha reiterado la necesidad de quedarse en casa, y ha reconocido que el país ha arreciado el control policial en las calles.

"Una parte importante de la gente que está en la calle no está solo en colas, y fíjate que nosotros no hemos negado la posibilidad de que la gente tenga que ir a comprar cosas. Aquí hay mucha gente en las esquinas conversando, gente en grupito, gente que sale a sentarse para conversar, gente que sale a jugar dominó, a caminar", indicó.

"Eso se resuelve con una manera de actuar responsable y civilizada", agregó Díaz-Canel. "Si no terminamos de entender eso no vamos a controlar la pandemia", sostuvo.