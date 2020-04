Hija de Will Smith confiesa adicción a las drogas

Publicado el Sábado, 18 Abril, 2020 - 14:04 (GMT-4)

La hija del actor y cantante Will Smith confesó su luchar contra la adicción a las drogas en el programa Red Table Talk, conducido por su madre Jada Pinkett Smith.

Willow, de 19 años, dijo que hace tres meses no consume marihuana y que se ha dado cuenta cómo esa adicción estaba afectando su vida, sus relaciones y su productividad.

"Cuando dejé de fumar fue una gran revelación. Hay tantas personas a las que llamé amigos en mi vida, de las que simplemente me había alejado. Realmente me hizo pensar: '¿Esto de verdad es interesante?'", contó la joven.

"Sé que suena cursi, pero cuando dejé de fumar, empecé a hacer mucho yoga. Realmente me destaqué porque ponía toda mi energía en ello, no hacía nada más. Y yo estaba como ‘Wow, ¿y si estuviera haciendo esto con todo? Y realmente me hizo pensar qué me he estado perdiendo, en qué no he estado poniendo todo mi esfuerzo o poniendo todo mi capacidad mental", dijo Willow.

Jada le dijo a su hija cuán orgullosa estaba de ella por haber "frenado el consumo excesivo de marihuana", de cuyos efectos en su vida ella fue testigo.

La confesión de Willow en la última emisión del popular programa, que se transmite a través de Facebook Watch, fue hecha no solo frente a su madre, sino también frente a su abuela Adrienne Banfield-Jones de 66 años y que aprovechó para también hablar de una adicción aún más peligrosa.

La suegra de Will Smith tuvo un problema de adicción a la heroína durante 20 años: "No podría ocultar el daño emocional y el daño espiritual que me hice a mí misma y a los demás. Eso fue devastador".

Las mujeres de la familia Smith aprovecharon para profundizar en el daño que hacen las drogas y alentar a sus seguidores a no sucumbir ante ellas en tiempos en los que el confinamiento, aislamiento, miedo e incertidumbre provocan mayor vulnerabilidad.

"Solo piensa realmente en cuál es el primer pensamiento en tu cabeza antes de fumar. Y si se trata de algo que te genera estrés, trata de usarlo como impulso de alguna manera. Trata de pensar en eso. Y si viene de un lugar negativo, examínalo porque si viene de un lugar negativo, eso podría ser una bola de nieve", dijo Willow acerca de los deseos de consumir drogas que pueden surgir en estos tiempos.