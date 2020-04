Convocan a cacerolazo contra la dictadura de Cuba a partir del miércoles #TocaTuCacerola

Publicado el Domingo, 19 Abril, 2020 - 08:32 (GMT-4)

Varios artistas y activistas convocaron a los residentes en Cuba a sonar las cazuelas contra la dictadura a partir de este miércoles, a la misma hora (9:00 P.M.) que suenan los aplausos en la isla para quienes batallan contra el coronavirus.

La iniciativa lanzada por el presentador Alex Otaola, y a la que se sumó el youtuber Luis Mario Guerrero, más conocido como Ultrack, y la publicación El Kilo, pide a los cubanos dentro del país y en cualquier otro lugar grabarse en señal de protesta contra el sistema imperante.

"¿Te sumas por una Cuba próspera? Contra el hambre, la represión, la corrupción y por un cambio de sistema a partir del miércoles 22 de abril", escribió Otaola en Twitter.

"Donde haya un cubano, que suenen las cacerolas", agregó Ultrack en las redes sociales donde está la convocatoria con el hastag #TocaTuCacerola.

"Por dignidad, por respeto y por vergüenza, tenemos que demostrarle a la dictadura que no hay nada que aplaudir. Como muestra de rebeldía todos los cubanos hagamos un cacerolazo a las 9:00 PM", señaló El Kilo en Facebook.

En otros países también hay iniciativas similares en señal de protesta contra las autoridades locales. En España varios vecinos pitaron contra la gestión del gobierno de Pedro Sánchez de la pandemia del coronavirus.

Mientras muchos cubanos secundaron la propuesta, otros criticaron que fuera a la misma hora en que se aplaude a los médicos y a todas las personas que batallan contra el coronavirus. "¿No podían escoger otra hora? Esa es la hora de los médicos", "aunque no vivo en Cuba, sigo siendo cubano y no me uno... me parece que es una burla a los que viven ella" o "cambien la hora, esa es la de los médicos" son algunos de los comentarios en esa línea.

Por otra parte, aseguraron que tienen listas las cazuelas para tocar. "¡Qué suenen los calderos, todos queremos libertad!", "¿el cacerolazo es con las mismas de hace 60 años atrás o pueden ser nuevos comprados en la shopping?" o "me uno al grupo, cuenten conmigo" expresaron varios usuarios en Facebook.

En Cuba hay 986 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 227 superaron la COVID-19 y 32 perdieron su vida por esa enfermedad, según los datos publicados este sábado por el Ministerio de Salud Pública.

Sin embargo, pese a que las autoridades aconsejan mantenerse en casa y salir a la calle solo por extrema necesidad, la policía continúa citando y poniendo multas a activistas y periodistas independientes como Mónica Baró o Camila Acosta. Ambas fueron multadas con 3.000 pesos por el polémico decreto 370, tildado como la nueva Ley Mordaza en Cuba.

Según organizaciones independientes de derechos humanos, en Cuba continuó la represión en marzo, pese a que en ese mes comenzaron los primeros casos de la COVID-19 en el país.