Rubén Blades, devastado por la muerte de su suegra por coronavirus

Rubén Blades y su esposa Luba Mason han sufrido la pérdida de un ser cercano a consecuencia de la pandemia del coronavirus. Así lo ha comunicado el cantautor panameño a través de su blog, donde el pasado 17 de abril informó de la triste noticia del fallecimiento de su suegra Helen Gregus, madre de su esposa, a causa del COVID-19 en Nueva York, una de las ciudades del mundo más afectadas por el virus.

En el post que publicó el pasado viernes en su web contó: "Con pensar les informó que una de esas 630 muertes fue la de mi suegra Helen Gregus, madre de Luba Mason, mi esposa".

"Nos habían informado hace una semana que le había dado fiebre, la habían llevado al hospital y luego los doctores nos informaron que aunque fue confirmada en su cuerpo la presencia del virus COVID-10, la fiebre desapareció en 24 horas y su cuenta de oxigeno se normalizó, por lo que la enviaron de vuelta a la residencia para personas de avanzada edad y necesidades médicas en donde residía", expresó en la misma publicación. Además comentó que su suegra no podía vivir con ellos porque necesitaba atención profesional constante ya que sufría demencia, por eso desde hace tres años vivía en una residencia de personas de edad con problemas médicos donde era visitada frecuentemente por su hija y su familia.

"Pueden imaginar cómo Luba se sintió cuando pidió ir a ver a su madre y le dijeron que no podía hacerlo por la cuarentena. Fue duro. No comenté su deceso en mi escrito ayer por respeto a Luba. Consideré que le correspondía a ella decidir cuándo hacerlo, o no. Hoy hizo público el hecho y escribió y publicó el obituario de su madre. Pregunté si podía mencionarlo en el blog de hoy y me dijo que sí", añadió el artista en su blog.

Para concluir, el artista se despidió de su suegra y le envió un mensaje de amor públicamente a su esposa: "A la señora Helen Gregus, una católica completamente dedicada fe, le deseo que Dios la reciba en su gloria. Para Luba, nuestro amor, afecto y apoyo en estos difíciles momentos!".

Por otra parte, unos días atrás el panameño lanzó junto al colombiano Carlos Vives una canción dirigida a los enfermos. No estás solo es el nombre de este tema que presentaron los dos artistas en medio de la pandemia del coronavirus para mandar un mensaje de unión para todas las personas que están luchando contra la enfermedad.

Los cantantes decidieron adelantar el lanzamiento de este sencillo que fue presentado el pasado 12 de abril durante el concierto benéfico virtual Panamá Solidario. Sin embargo, la canción nació en septiembre del año pasado en Nueva York, donde reside el panameño, y en las imágenes que acompañan al tema en Youtube, podemos ver cómo lo compusieron y grabaron en un estudio de la Gran Manzana.

"Hay vainas que se aparecen cuando uno menos las piensa. Llegan y aunque no las quieran se quedan por unos días. Nos dicen que estás enfermo y venimos para animarte. Un malestar no es eterno, y menos si se comparte", rezan los primeros versos de la canción.