J Balvin se convierte en un duende en el divertido videoclip de "Verde"

J Balvin continúa sumando materiales audiovisuales a cada uno de los temas que componen su nuevo trabajo discográfico Colores. En esta ocasión le ha tocado al color verde a protagonizar un nuevo videoclip en el que vemos al artista convertirse en un duende que tiene que huir de los contratiempos que se encuentra por su diminuto tamaño.

Al comienzo del clip musical, coge una moneda de oro en un jardín mientras una fiesta tiene lugar en él, un acto que hace que un duende le lance un hechizo para convertirle en una persona del tamaño de un insecto.

Esta obra visual ha sido dirigida por el reconocido realizador Colin Tilley, quien se ha encargado de dirigir el resto de audiovisuales del álbum como Rojo, Morado, Blanco o Gris. Auténticos trabajazos en los que los colores que dan nombre a las canciones son los verdaderos protagonistas de los videoclips.

Esta propuesta visual divertida y fresca está lleno de fantasía y ha conseguido evadir a más de uno y trasladarle a otra realidad.

A través de su perfil de Instagram, el colombiano ha estado compartiendo los secretos que esconde grabar un videoclip tan elaborado.

Aunque parece que el cantante se lo pasó muy bien saltando a la piscina de guacamole (aunque no fuera guacamole de verdad), no todo fue diversión. "Esto no fue fácil. Me disfruté cada proceso menos este", escribió junto a un vídeo en el que le están echando un pringue para que pareciese saliva. Aunque eso sí, tras ver el resultado, sin duda mereció la pena.

¿Qué te parece el videoclip de Verde?