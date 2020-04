Nacho reparte comida entre afectados por el coronavirus: "Cuando vayas a comprar, haz algo bueno para los demás"

El cantante venezolano Nacho se ha unido a los cientos de actos benéficos de los que ha sido testigo el mundo durante la crisis ocasionada por la pandemia del coronavirus, la cual mantiene a millones de personas en todo el mundo confinadas en casa para evitar la propagación de la enfermedad. Pero hay quienes que además de que no pueden salir de casa ni siquiera a comprar, no tienen los suficientes recursos para permitírselo. Es por esto que el intérprete de Raro ha repartido comida en una comunidad vulnerable y lo ha compartido para animar a sus incondicionales a ayudar a los más afectados por esta crisis.

"Se nos ha hecho costumbre salir en las redes sociales presumiendo nuestras prendas de vestir y nuestras joyas, y es normal, no es criticable. Cada quien hace lo que quiera y lo que tiene es producto del trabajo honesto. Pero, ¿por qué no salir mostrando las cosas positivas que hacemos? A través de nuestras fotografías les sembramos el sentimiento de necesidad a mucha gente y quieren tener las mismas ropas que uno tiene. ¿Por qué si muestras que estás haciendo algo positivo por los demás crees que no vas a contagiar a gente a hacer lo mismo?", dijo el artista animando a sus incondicionales a hacer algo bueno por los demás y compartirlo.

"Sal a la calle y cuando vayas a comprar algo para ti, compra algo para los demás también. Haz algo bueno", dijo el cantante después de mostrar cómo hacer un cubre bocas casero utilizando un bóxer.

Tras la breve demostración, el venezolano fue hasta un supermercado para comprar comida y productos de más para repartirlos entre los que más lo necesitan.

Con esta inspiradora acción, el cantante se ha ganado los aplausos de su comunidad de seguidores.

"Gracias por esas acciones, ¡eso lo bendice Dios!", "Bien Nacho. Dios te lo multiplique y te bendiga siempre", "De usted podrán hablar mucha paja hermano, pero usted es grande y único, nadie cono usted. Gracias gracias y mil gracias por esas bolsitas de comidas", "Magnífico este vídeo. Mucha humildad" o "Excelente que se te devuelva en salud. Me parece maravilloso que lo publiques para ver si se contagian y empiezan apoyar", son algunos de los comentarios que le han escrito a modo de agradecimiento por el generoso gesto en el tablón de la publicación.

Además, tras hacer el reparto, el cantante recordó la importancia de quitarse la ropa nada más llegar a casa para lavarla. "Este es el último paso, quitarse la ropa al llegar a casa", dijo para concluir el audiovisual que supera 1.3 millones de reproducciones en el perfil del cantante.