Cubana pasa varios días esperando una compra de comida online por la plataforma estatal TuEnvio

Una cubana denunció en la prensa oficialista que llevaba varios días a la espera de una compra en línea de comida que realizara en el mercado de Carlos III en La Habana, a través de la plataforma digital Tuenvio, una propuesta del Estado cubano.

La aplicación ha sido promovida por los canales oficialistas a modo de alternativa para que los cubanos no acudan físicamente en masa a los mercados en busca de los productos básicos que tanto escasean en la Isla, lo cual representa un factor de riesgo para los contagios por coronavirus, señalado por las autoridades sanitarias de continuo.

Sin embargo, varios usuarios se muestran inconformes con el servicio. Tal es el caso de Marisela Rodríguez Carreras, vecina del municipio de Marianao, en La Habana, quien escribió una misiva al diario Juventud Rebelde para relatarle sus infortunios.

Rodríguez realizó una compra el 11 de abril, mediante Transfermóvil, en la tienda virtual de Carlos III con la orden CAN0009898. Nueve días después, todavía estaba esperando por el encargo.

Como prueba, la mujer conserva todos los correos que ha enviado a Atención al Cliente, de Cimex, y a la propia tienda Carlos III, a la vez que asegura que por los teléfonos de contacto no comunica con nadie que le dé una respuesta.

“Puedo entender que sean muchos los pedidos y que se demoren, pero no puedo entender que nadie dé la cara para atender las preguntas de los clientes”, lamentó la lectora, quien aseguró además que se había animado a probar esa opción porque en su casa convive con tres adultos mayores, que no pueden exponerse a las colas.

A finales de la pasada semana la página web de Tuenvío colapsó por el gran número de accesos, recuerda la mujer, pero no justifica es que no respondan a las solicitudes de información de los clientes sobre las compras que han hecho.

“Muchos tenemos que hacer un gran esfuerzo para tener el dinero que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades más prioritarias, manifiesta. Y confiamos en la solución de las tiendas virtuales. Empleamos nuestros escasos recursos en ello”, dijo.

“Atiendo a mi madre de 94 años con demencia senil. Todos los días tengo que lavar su ropa de cama porque no tiene control de esfínter. No tengo detergente para lavar. No puedo hacer colas multitudinarias. Mi esperanza de resolver ese problema la centré en hacer compras virtuales. Hace nueve días hice una. No me la entregan y nadie me responde cuando intento averiguar”, subrayó.

En días recientes, el gobierno cubano anunció que abriría 7 nuevas tiendas de comercio electrónico en La Habana, mientras que en el resto del país se irá incrementando gradualmente la actividad hasta otras provincias donde en la actualidad no opera este tipo de centros.

CIMEX, la corporación subordinada a las Fuerzas Armadas que controla gran parte del comercio interior en la Isla, precisó en Twitter que las 7 nuevas tiendas de comercio electrónico se ubican en el Mercado Cuatro Caminos (Habana Vieja), Dragones Chinos (Centro Habana), Almacenes Ultra (Centro Habana), Pedregal, Rápido (Cotorro), El Renacer (Calabazar) y La Típica (Boyeros).

La entidad explicó que las entregas a domicilio de las compras que se hagan online serían potenciadas mediante la incorporación de mayor cantidad de vehículos disponibles. La propia CIMEX reconoció que aún quedaba mucho por hacer para optimizar el servicio de Tuenvio.

Insistentemente, las autoridades cubanas han pedido evitar las aglomeraciones en los mercados y otros centros que ofrecen alimentos y mercancías elementales que escasean sobremanera en el país, algo que el gobierno no ha podido solucionar al tiempo que responsabiliza a las sanciones de Washington contra el régimen por no lograrlo.

Los cubanos hoy día apenas pueden cubrir su canasta básica con lo que venden en los centros comerciales, usualmente en cantidades limitadas por cada comprador, lo cual genera abultadas concentraciones a la espera de poder adquirir lo más necesario del día a día. Esto desencadena, por otra parte, un peligro mayor de propagación de la enfermedad.

La Isla registraba hasta este martes 50 nuevos casos de coronavirus, lo que eleva el total de acumulados a 1137. El número de fallecidos aumentó a 38 (2 más que en el reporte de la jornada anterior), mientras que se reconocían 2.279 pacientes ingresados y otras 7.337 personas que se vigilan en sus hogares desde la Atención Primaria de Salud.

Los 50 casos nuevos son cubanos. De ellos, 41 fueron contactos de casos confirmados y en nueve no se conoce la fuente de infección. El 54 por ciento son hombres y el 46% son mujeres. El 62 por ciento se presentaron como asintomáticos