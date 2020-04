Artistas se unen en las redes sociales para festejar el 201 aniversario de Cienfuegos, en tiempos de coronavirus

Un grupo de artistas cienfuegueros residentes dentro y fuera de la isla, se unen en una iniciativa en las redes sociales para festejar el 201 Aniversario de la Fundación de Cienfuegos.

En la ciudad sureña se había preparado como cada año un grupo de actividades culturales para celebrar el aniversario, pero la crisis del coronavirus en Cuba dio al traste con el programa y todo quedó anulado.

Virieskin del Toro / En Cienfuegos el orden, el color azul y el mar definen esencialmente el paisaje urbano

Los artistas no fueron convocados por un órgano político, ni por el consejo de las artes plásticas, sino por una de las instituciones que defiende el patrimonio cultural de la provincia, la Oficina del Conservador de la Ciudad de Cienfuegos.

Mario Cruz Moscoso (mayito) / Cienfuegos es hogar incluso para quienes viven fuera de Cuba

Las imágenes no se concentran en una sola web, por lo que ofrecen un diálogo artístico sobre este aniversario de Cienfuegos desde diferentes latitudes.

Alain Martínez / Cienfuegos tiene varias torres, miradores y cúpulas que dominan el paisaje urbano

A este grupo de artistas los mueve a participar del proyecto su amor por la ciudad y su sentido de pertenencia a Cienfuegos.

Alain Martínez / Muchos artistas se inspiran en la arquitectura de Cienfuegos para sus obras

Las temáticas más tratadas en este grupo de obras son la arquitectura, que en Cienfuegos se caracteriza por ser ecléctica y predominar el estilo Neoclásico; y el mar, que tiene una significación especial para quienes han nacido o habitan en esta ciudad.

Yenly Pérez Madrugada / Cienfuegos era la ciudad preferida de Benny Moré

El 22 de abril de 1819 un grupo de colonos franceses que provenían de Burdeos, Nueva Orleáns y Filadelfia, bajo las órdenes del teniente coronel Don Luis De Clouet, fundaron la Colonia Fernandina de Jagua.

Jenny Macías / El mar tiene una significación especial en el paisaje de Cienfuegos

Diez años después se le otorgó a esta población la categoría de Villa y fue bautizada Cienfuegos en honor del Capitán General de la Isla Don José María Cienfuegos y Jovellanos.

Gabriel Novo Joyas / Obra inspirada en una edificación icónica, el Palacio de Gobierno de Cienfuegos

La Perla del Sur, como se le conoce en Cuba y parte del mundo, fue la primera ciudad decimonónica en Iberoamérica cuyo centro histórico se declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad, en el año 2005.

Yanet Martínez Molina / La actual Glorieta de Cienfuegos se inauguró en 1921

Entre los artistas cienfuegueros que han reflejado la ciudad en sus obras para este aniversario que se festeja en confinamiento, se encuentran: Adrián Rumbaut, Alberto Veloz Fonseca (ALI), Virieskin del Toro, Mario Cruz Moscoso (mayito), Alain Martínez, Yenly Pérez Madrugada, Jenny Macías, Gabriel Novo Joyas, Yanet Martínez Molina, Luis A. Ruiz Saavedra y Fidel Reina, Camilo Díaz de Villalvilla.

Luis A. Ruiz Saavedra / Las artes plásticas tienen una fuerte presencia en Cienfuegos

Cualquier día vale para pintar y fotografiar a Cienfuegos, porque es esa ciudad bella que se niega a sucumbir a la desidia.

Fidel Reina / Catedral de Cienfuegos, Nuestra Señora de la Purísima Concepción, se construyó en 1903

Su trazado ortogonal favorece las fugas, y bien vale perderte por sus calles rectas andando hasta el mar. La ciudad te conduce a su centro y quienes no la conocen solo deben dejarse guiar.

Camilo Díaz de Villalvilla / El Arco de Triunfo de Cienfuegos se inauguró el 20 de mayo de 1902

Amar a Cienfuegos no es nada difícil, por eso los artistas no tardaron en responder, en inspirarse y en enviar sus obras, aunque no sean colgadas donde merecen.

Adrián Rumbaut / Edificaciones en ruinas también se aprecian en Cienfuegos

Vivir Cienfuegos, aún en la distancia, es admirar la paz y la tranquilidad de sus aguas, respetar la diversidad de su pueblo y recordar el valor de la familia y la tradición.

Alberto Veloz Fonseca (ALI) / El león es uno de los símbolos de Cienfuegos

En ese sentido los próceres de Jagua legaron un memorable mensaje en las cintas del blasón para todas las generaciones de cienfuegueros: Fides, para que no nos abandone la fe en un tiempo mejor. Labor, porque el trabajo engrandece sea cual sea. Et Unio, y la unión porque somos un solo pueblo, a pesar de la política, la economía, las distancias o la religión.