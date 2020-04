Niegan entrega de pizzas a domicilio a médicos cubanos en un centro de aislamiento

Un médico cubano que atiende a sospechosos de coronavirus en un centro de aislamiento de Matanzas, denunció que se negaron a llevarle pizza al personal en esa instalación.

"Acabo de pedir pizza a domicilio y cuando le dije que era para médicos en un centro de aislamiento, que se nos antoja pizza, me acaban de decir rotundamente que no", escribió el doctor David García Beruvides en su cuenta de Twitter.

Captura de pantalla del mensaje del doctor García Beruvides. Fuente: Twitter

"Los médicos no vivimos de aplausos. Somos humanos también", agregó este galeno en referencia a las muestras de agradecimiento que suceden cada día en Cuba a las 9 de la noche.

El Dr. García Beruvides no detalló el local de Matanzas que negó las pizzas a los médicos del centro donde presta servicio.

Ante esta negativa fueron muchos los cubanos, incluso de otras provincias y de Miami (Estados Unidos), que se ofrecieron a llevar pizzas a estos médicos.

"¿En qué ciudad? Si es en Miami yo consigo quien se las lleve", "si fuera en La Habana se las habría hecho llegar, no conozco en Matanzas" o "para la próxima me escribes, me dices que quieres y haré lo imposible por llevárselas. Soy de La Habana o mejor dicho de Guanabacoa. Ojalá pudiera servirles solo un 0.1 del 100% que hacen ustedes. No lo dudes escríbeme y comerán pizzas", son algunos de los comentarios.

Otros criticaron directamente al local por negar las pizzas y mencionaron que en España algunos negocios regalan comida a los sanitarios.

"Me da vergüenza ajena, de mi parte y de los otros cubanos que aún tenemos humanidad les pedimos perdón, su trabajo no es pago con nada", "desgraciadamente es algo común de lo que ya he visto referencias en el mundo entero. Incluso a médicos que les han pedido que se muden. Pésima actitud" y "¿dónde está la solidaridad, el humanismo y el agradecimiento a los médicos? Este negocio debe ser denunciado por inhumano", expresaron varios usuarios en la citada red social.

El doctor agradeció las muestras de apoyo y detalló que la comida del centro "no está del todo mala (he visto peores) y el director se encarga de tratar de que la comida sea lo mejor posible, pero se nos antojó pizzas y recibimos esa negativa".

En Cuba hay 1.235 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 365 superaron la COVID-19 y 43 murieron por esta enfermedad, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Salud Pública (MINSAP).