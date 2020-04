Gareth Bale dona medio millón de libras al hospital donde nació y medio millón de euros a un hospital de Madrid

Las muestras de generosidad y solidaridad en medio de la lucha contra el coronavirus no cesan. Durante las últimas semanas, empresas de todos los sectores y celebridades de todos los ámbitos han estado aportando su granito de arena para ayudar en la batalla contra el enemigo invisible, y el último en unirse a la lucha con una generosa donación ha sido el futbolista Gareth Bale.

El jugador galés ha donado medio millón de libras al University Hospital of Wales, el centro sanitario de Cardiff donde nació hace 30 años, y otro medio millón de euros al Hospital de La Paz de Madrid. En total, un millón de euros que irán destinados a la ayuda contra la pandemia.

Además, el futbolista ha enviado un vídeo para agradecer la labor de los sanitarios. "Mi familia y yo queremos mostrar nuestro apoyo, estáis haciendo un trabajo increíble", dice Bale en el vídeo que ha compartido el hospital de su ciudad natal.

El dinero donado por el futbolista se utilizará para dotar de los materiales y recursos necesarios a los hospitales que lo han recibido.

El nombre de Gareth Bale se ha sumado así a la larga lista de estrellas del mundo del deporte y de otros ámbitos del entretenimiento que han tenido un gestos solidarios en estos momentos tan complicados. Otras personalidades del fútbol que han donado dinero para la causa son Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Pep Guardiola o Xavi Hernández, entre otros.

En el mundo de la música, artistas como Rihanna, Selena Gomez, Cardi B o Jay-Z también han apoyado a los más afectados por esta crisis mundial y han aportado su granito de arena. Además, decenas de cantantes participaron el pasado sábado en el macro concierto virtual benéfico One World: Together At Home, organizado Global Citizen junto con Lady Gaga, con el que se recaudaron más de 120 millones de dólares, de los cuales parte irán destinados al Fondo de Respuesta al COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud y el resto a organizaciones locales y regiones que trabajan para combatirlo.