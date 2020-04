Camila Cabello, Maluma, Jennifer López y Luis Fonsi: así fueron las actuaciones de los latinos en "One World: Together at Home"

Publicado el Domingo, 19 Abril, 2020 - 15:30 (GMT-4)

El espectacular y masivo concierto One World: Together at Home, que se transmitió en cadenas de televisión, plataformas de streaming y redes sociales en todo el mundo este sábado, contó con una buena dosis de música latina gracias a la participación de algunas de las estrellas más prominentes de nuestra región.

La cubana Camila Cabello, los boricuas Jennifer López y Luis Fonsi y los colombianos Maluma, J Balvin, Sebastián Yatra y Juanes fueron los encargados de ponerle sabor y sentimiento latino a esta hermosa iniciativa para celebrar a todos los trabajadores que están en primera línea de combate contra el coronavirus en el mundo.

Acompañada al piano de su novio, el cantante canadiense Shawn Mendes, Camila Cabello interpretó la conmovedora canción What A Wonderful World, desde la casa de la cubana, donde la pareja está pasando la cuarentena.

Desde el aislamiento, ambos hanprotagonizado hermosas acciones como animar por videollamada a niños de un hospital infantil que no pueden recibir visitas o donar sándwiches cubanos al equipo médico del Jackson South Medical Center de Miami.

La popular Diva del Bronx, Jennifer Lopez, sorprendió con su emotiva interpretación de People, de Barbra Streisand, desde un acogedor e íntimo ambiente en su jardín iluminado con luces blancas.

El paisa Maluma interpretó una versión a guitarra de su tema Carnaval, uno de los primeros éxitos de su carrera, en el que asegura que "vendrán tiempos mejores" y le hace un guiño al clásico de Celia Cruz.

Los otros dos colombianos que se presentaron en el concierto fueron Juanes, que cantó Más futuro que pasado y Es por ti, y Sebastián Yatra, que interpretó su popular tema Robarte un beso.

Por su parte, Luis Fonsi interpretó dos de sus más conocidas canciones: Yo no me doy por vencido y Despacito, en versión acústica.

J Balvin, Natti Natasha y Becky G también estuvieron presentes en One World: Together at Home con mensajes de agradecimiento para médicos, enfermeros, rescatistas, repartidores, trabajadores de supermercados, farmacias, correos, bomberos, policía, y todos los que están trabajando desde diferentes organizaciones para alimentar y proteger a las personas sin recursos.

El Niño de Medellín también recordó cumplir con las recomendaciones para prevenir la infección y ayudar a contener la propagación de la pandemia.