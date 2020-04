Marc Anthony emociona a sus fans cantando una preciosa versión de "A Song for You"

La música está siendo un refugio para millones de personas durante esta cuarentena. Mientras que conciertos y festivales han tenido que ser cancelados, las voces de nuestros artistas favoritos están más vivas que nunca y a través de las redes sociales han nacido diferentes iniciativas mediante las cuales los cantantes siguen en contacto con sus fans y les acompañan durante el confinamiento. El último en regalar un poco de alegría en estos días de oscuridad con su indudable talento ha sido Marc Anthony.

El Salsero de Oro ha obsequiado a sus seguidores de redes sociales con una emotiva versión A song for you, de Donny Hathaway. La canción es un clásico que se ha versionado por cientos de artistas desde 1970 que fue escrita y grabada originalmente por el cantante y pianista de rock Leon Russell. Ahora el neoyorquino de orígenes puertorriqueños ha revivido este tema desde su hogar para conmover a su comunidad de seguidores.

"La música nunca me ha fallado y en estos momentos no es de extrañar que sea donde acudo. Estoy aquí escuchando mis canciones favoritas y, a veces, las canto como en este caso. Continuaré. Espero que disfruten de escucharla tanto como lo hice cantando. 'A song for you' de Donny Hathaway", ha escrito junto al vídeo que dura poco más de cinco minutos.

Marc Anthony ha encontrado en la música la mejor compañía para pasar estos días en casa y parece que esta emotiva interpretación solo es la primera de muchas con las que deleitará a su público.

En el tablón de comentarios, sus incondicionales le han agradecido esta bella versión. "Qué hermosa sorpresa mi amor", "Pura calidad este hombre", "Gracias por tu música" o "Qué hermoso verte y escucharte placer al alma! Te adoro", son algunos de los mensajes que le han enviado al Esqueleto de la Salsa.

A través de sus redes sociales, se ha mostrado positivo ante la complicada situación que está atravesando el planeta en estos momentos y hace unas semanas mandó un mensaje optimista para animar a todo el mundo a que se queden en casa. "Usemos este tiempo para reflexionar. Juntos resolveremos esto y esto también pasará. Quédense en casa y cuídense. Los quiero", expresó entonces.

Por otra parte, el cantante también se ha sumado a las miles de iniciativas para ayudar en esta crisis y se ha comprometido a ofrecer pruebas gratuitas para diagnosticar el coronavirus a inmigrantes latinos indocumentados en Nueva York a través de su Fundación Maestro Cares y en colaboración con SOMOS Doctors Partner.