Shakira, radiante y feliz tras haberse graduado en un curso de filosofía antigua durante la cuarentena

Libre de compromisos por la pandemia del coronavirus, Shakira ha optado por aprovechar el tiempo en casa para ampliar sus conocimientos en filosofía. Durante las últimas semanas, la barranquillera se ha esforzado en el curso que se matriculó en la Universidad de Pensilvania (Estados Unidos), y ahora por fin ha mostrado orgullosa el diploma que lo certifica.

La cantante se matriculó hace cuatro semanas en el curso a distancia y, según ha contado ha estado centrándose en los estudios de filosofía después de acostar a sus hijos.

Ha sido a través de su perfil de Instagram donde la intérprete de Me gusta ha anunciado la gran noticia a sus seguidores: "Acabo de graduarme de un curso de filosofía antigua. Ya sé que mis hobbies no son prácticos, pero me tomó horas después de poner a dormir a los niños. Gracias a Platón, sus predecesores y a la Universidad de Pensilvania por la 'diversión' de estas 4 semanas!".

En las imágenes vemos a la artista radiante y orgullosa mostrar el título tanto en el ordenador como en físico. Ante la noticia, sus seguidores le han expresado lo orgullosos que se sienten de ella y le han felicitado por el logro académico.

Shakira y Gerard Piqué se encuentran confinados en su casa de Esplugues de Llobregat (Cataluña) junto a sus dos hijos, Milan y Sasha, de siete y cinco años respectivamente. Ante la situación, Shakira tomó la decisión de fichar por una de las universidades más prestigiosas del mundo para ampliar sus conocimientos en la materia.

¡Enhorabuena, Shakira!