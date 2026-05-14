Acusan a Shakira y Anitta de copiar una canción y TikTok estalla: “Es demasiado parecido”

Shakira y Anitta quedaron en el centro de una inesperada polémica musical después de que un dúo argentino las acusara públicamente de copiar parte de su canción «Choka Choka», uno de los temas más comentados del nuevo álbum de la brasileña.

Las artistas Tushka y Rebebe, integrantes del proyecto independiente Sarao, publicaron un video en TikTok comparando «Choka Choka» con su sencillo «Atómica», lanzado en diciembre de 2025. «Shakira y Anitta nos copiaron», dijeron sin rodeos al iniciar el clip.

Según explican, las similitudes estarían en el coro, la métrica, la cadencia melódica e incluso en la estética visual usada para promocionar ambos temas. Pero fueron sus propios seguidores quienes comenzaron a señalar el parecido y las animaron a hablar del asunto públicamente.

Eso sí, las argentinas evitaron atacar directamente a las cantantes y apuntaron más bien al equipo creativo detrás del tema, compuesto por más de diez personas entre productores y compositores.

Con bastante humor, Sarao resumió la situación con una frase que se volvió viral: «La diferencia es que nuestro trabajo tiene calidad… pero no dinero», dijeron mientras mostraban una billetera vacía.

Aunque confirmaron que «Atómica» está registrada oficialmente, reconocieron que no planean emprender acciones legales porque las melodías no son exactamente iguales. En cambio, aprovecharon el momento para pedir algo mucho más inesperado: «Nos deben un feat».

La polémica reavivó además un viejo tema alrededor de Shakira, quien a lo largo de su carrera ha enfrentado varias acusaciones de plagio o similitudes musicales. Canciones como «Hips Don’t Lie», «Waka Waka» y «La Bicicleta» también generaron controversia en su momento, aunque ninguna terminó en una condena formal contra la colombiana.

Hasta ahora, ni Shakira ni Anitta han reaccionado públicamente al video viral, pero en TikTok el debate ya está servido: ¿simple inspiración, coincidencia o demasiado parecido para ser casualidad?

A continuación, los temas para que juzgues tú mismo: