Acusan a Shakira y Anitta de copiar una canción y TikTok estalla: “Es demasiado parecido”

Shakira y Anitta quedaron en el centro de una inesperada polémica musical después de que un dúo argentino las acusara públicamente de copiar parte de su canción «Choka Choka», uno de los temas más comentados del nuevo álbum de la brasileña.
Las artistas Tushka y Rebebe, integrantes del proyecto independiente Sarao, publicaron un video en TikTok comparando «Choka Choka» con su sencillo «Atómica», lanzado en diciembre de 2025. «Shakira y Anitta nos copiaron», dijeron sin rodeos al iniciar el clip.
Según explican, las similitudes estarían en el coro, la métrica, la cadencia melódica e incluso en la estética visual usada para promocionar ambos temas. Pero fueron sus propios seguidores quienes comenzaron a señalar el parecido y las animaron a hablar del asunto públicamente.
Eso sí, las argentinas evitaron atacar directamente a las cantantes y apuntaron más bien al equipo creativo detrás del tema, compuesto por más de diez personas entre productores y compositores.
Con bastante humor, Sarao resumió la situación con una frase que se volvió viral: «La diferencia es que nuestro trabajo tiene calidad… pero no dinero», dijeron mientras mostraban una billetera vacía.
Aunque confirmaron que «Atómica» está registrada oficialmente, reconocieron que no planean emprender acciones legales porque las melodías no son exactamente iguales. En cambio, aprovecharon el momento para pedir algo mucho más inesperado: «Nos deben un feat».
La polémica reavivó además un viejo tema alrededor de Shakira, quien a lo largo de su carrera ha enfrentado varias acusaciones de plagio o similitudes musicales. Canciones como «Hips Don’t Lie», «Waka Waka» y «La Bicicleta» también generaron controversia en su momento, aunque ninguna terminó en una condena formal contra la colombiana.
Hasta ahora, ni Shakira ni Anitta han reaccionado públicamente al video viral, pero en TikTok el debate ya está servido: ¿simple inspiración, coincidencia o demasiado parecido para ser casualidad?
A continuación, los temas para que juzgues tú mismo:
Preguntas Frecuentes sobre la Polémica de Plagio entre Shakira, Anitta y Sarao
CiberCuba te lo explica:
¿De qué se acusa a Shakira y Anitta respecto a la canción "Choka Choka"?
Shakira y Anitta han sido acusadas por el dúo argentino Sarao de copiar varios elementos de su canción "Atómica" en el tema "Choka Choka". Las similitudes están en el coro, la métrica y la estética visual. Sin embargo, Sarao no planea tomar acciones legales debido a que las melodías no son exactamente iguales.
Publicidad
¿Qué han dicho Shakira y Anitta sobre las acusaciones de plagio en TikTok?
Hasta ahora, ni Shakira ni Anitta han reaccionado públicamente al video viral que las acusa de plagio en TikTok. Sin embargo, el debate sigue activo en la plataforma entre seguidores y detractores.
Publicidad
¿Sarao planea tomar acciones legales contra Shakira y Anitta?
El dúo Sarao, integrado por Tushka y Rebebe, ha confirmado que no planean emprender acciones legales contra Shakira y Anitta, ya que aunque perciben similitudes, las melodías no son exactamente iguales. En lugar de eso, han pedido un "feat" con las cantantes.
Publicidad
¿Cuál ha sido la reacción del público ante estas acusaciones de plagio?
La reacción del público ha sido de sorpresa y debate. Los seguidores de Sarao en TikTok fueron quienes comenzaron a señalar el parecido entre las canciones, motivando a las artistas argentinas a hablar del tema públicamente. La polémica ha reavivado discusiones sobre acusaciones previas de plagio en la carrera de Shakira.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.