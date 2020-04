El Gladiador recuerda cuando Bad Bunny le dijo que es un "talento" y mandó un saludo a todos los cubanos

El cantante cubano El Gladiador ha compartido un vídeo en su cuenta de Instagram con el que ha recordado uno de los momentos que, de seguro, ha marcado su vida profesional: el día que conoció al famoso reguetonero puertorriqueño Bad Bunny.

Tal y como se aprecia en el audiovisual de tan solo unos segundos subido a su perfil de Instagram, el rapero no solo pudo compartir con algunas palabras con el boricua, sino que además tuvo el reconocimiento directo y una muestra de cariño por parte de la estrella urbana latina.

En el audiovisual aparece El Gladiador al lado de El Conejo Malo, mientras éste dice a la cámara: "Esto es para toda mi gente de Cuba, para todos los cubanos aquí en Miami, allá en Cuba y alrededor del mundo. Latinos, El Conejo Malo, Bad Bunny, mira, talento cubano", seguido de un amistoso abrazo que le profesó al cubano.

De momento, El Gladiador no ha aclarado si su vivencia con Bad Bunny se trata de un momento actual o de algún episodio del pasado. No obstante, eso no ha sido un impedimento para que el vídeo haya sorprendido a los seguidores del cubano y le dejasen comentarios aplaudiendo el encuentro.

"Con el más duro, así se hace", "Esa es la idea, enfócate en tu música y vendrán grandes cosas", "Aché pa ti y bendiciones brother, que Olofin te de muchas bendiciones" o "Tú siempre con las estrellas", son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post.

Esta no es la primera vez que el rapero comparte con alguna estrella del género urbano latino. En una ocasión le pudimos ver junto al reguetonero estadounidense Nicky Jam compartiendo una divertida controversia de rap.