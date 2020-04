El 'freestyle' de Bad Bunny conquista a Jennifer Lopez y Myke Towers

Publicado el Viernes, 17 Abril, 2020 - 10:53 (GMT-4)

Bad Bunny se encuentra en la cima de su carrera artística. Su último álbum YHLQMDLG está siendo todo un éxito y los títulos que lo componen se encuentran en lo más alto de las listas de hits. Y aunque la cuarentena haya interrumpido su agenda y sus planes de gira, sigue dando qué hablar con su música.

En las últimas semanas de confinamiento, ha lanzado varios videoclips y hasta una nueva canción con su pareja, la puertorriqueña Gabriela Berlingeri. Sin embargo, ahora el Conejo Malo ha dado un paso más al demostrar su versatilidad musical con un 'freestyle' que no ha dejado indiferente a nadie.

A través de Instagram, el cantante ha compartido un vídeo improvisando en una habitación iluminada en tonos anaranjados y en la que podemos ver su nuevo look de cuarentena.

En los versos que interpreta el puertorriqueño habla de su éxito, así como de su Grammy y su papel dentro del género urbano, además hace referencia a algunas figuras del deporte, la película el Titanic o la popular serie La Casa de Papel.

"Ustedes son calle, yo soy música. Vi la lista de los Billboard y tu roncaera no hace lógica. Yo no fuerzo el flow, es de fábrica, bajen pal estudio si quieren les doy clínica. Si no fuera por mí, el género sería tan monótono", canta el artista.

Ante este 'fristail', como dice la descripción de la publicación, se han rendido otras estrellas de la música como Jennifer Lopez, Myke Towers o Yandel, que no han dejado pasar la oportunidad de reconocer el mérito y talento del intérprete de Yo Perreo Sola.

Mientras que Myke Towers comentaba con una serie de emoticonos de llamas, Yandel le escribía: "Candela. ¡Qué duro! Un coro mío y ya jijiji TQM". Por su parte, la diva del Bronx expresaba su sorpresa con un "Whooooa", acompañado de varios emoticonos de fuego.

Captura Instagram

El vídeo supera los 4.4 millones de reproducciones en la cuenta de Benito Martínez -nombre real de Bad Bunny- en Instagram.

El artista se encuentra pasando la cuarentena en Puerto Rico junto a su chica Gabriela Berlingeri. Durante las últimas semanas ha estado muy activo en sus redes sociales publicando fotografías y vídeos de su confinamiento. Además, también ha sacado a relucir su faceta más generosa al ofrecerle 5 mil dólares a una seguidora suya por un cuadro que pintó de él.