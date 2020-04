Eliécer Ávila debate en directo con un militante del Partido Comunista de Cuba

El político cubano Eliécer Ávila, que reside en Estados Unidos, debatió en su canal de Youtube con Marlon, un militante del Partido Comunista de Cuba que trabaja, según explicó, en una misión en el exterior.

El debate se inició con una discusión sobre el bloqueo interno. El militante comunista asegura que existe, pero no es aprobado por la sociedad ni por el gobierno cubano. A continuación dirigió a Eliécer una pregunta: “¿Dices que el pueblo cubano no es inteligente?”.

En su respuesta Ávila celebró la creatividad del pueblo cubano y expresó que es una incongruencia no poder usar esa capacidad inventiva para aportar a la economía, a la ciencia y a la tecnología por estar haciendo colas para comprar pollo.

“Lo que pasa con Cuba es lo que ocurrió con los países excomunistas” aseguró Eliécer, argumentando que la falta de acceso a la información, las comunicaciones y la limitada libertad de expresión ha incidido en la preservación del modelo político cubano actual.

El debate fluyó entre comentarios simplistas que intentaban explicar el origen del capitalismo y los monopolios de las comunicaciones.

El militante comunista se autoproclamó “adoctrinado” y preguntó a Eliécer su percepción sobre la política estadounidense contra Cuba.

“Eres hasta el día de hoy el comunista más culto y educado que he conocido”, le respondió Eliécer. “Yo coincido con el objetivo de un cambio de política en Cuba, que se democratice, que no haya presos políticos y que haya prensa libre”, añadió.

Sobre el Bloqueo Eliécer asegura que Estados Unidos ocupa el puesto 33 en su volumen de negocios con Cuba y el primer puesto entre las naciones que suministran alimentos a la Isla. Recordó que es muy diferente el término "bloqueo" y el término "embargo". Él defiende el segundo porque ha demostrado que existe una relación comercial entre ambos países.

En este sentido Eliécer recordó una intervención del canciller cubano Bruno Rodríguez en que negó las posibilidades a Estados Unidos de negociar con Cuba, durante el mandato de Barak Obama.

“Yo quiero un país de los cubanos y para los cubanos, por eso estoy en contra de las políticas de los comunistas”, dijo Eliécer. “A ver dime tú tu perspectiva.”

El militante comunista cambió de tema: “Oye tú estás informado de la Constitución de la República de Cuba que se aprobó ahora en el 2019, ¿no?”.

La cara de Eliécer se transfiguró. “¡Qué desgracia mi hermano! Que la ratificaron, porque no compitió con ningún otro proyecto. No se eligió nada, se ratificó y te puedo explicar” dijo el del Yarey.

El militante comunista dijo haber sido delegado de circunscripción y preguntó a Eliécer si sabía que todas tus ideas las podías haber canalizado para provocar cambios dentro de Cuba, con el carisma que le caracteriza.

“A mí no me dejaron ser delegado. Cuba es una dictadura porque me lo impidieron a mí, no porque te lo permitieran a ti que eres militante comunista” explicó Eliécer.

La discusión se centró posteriormente en el trabajo esclavo al que están sometidos los médicos cubanos en el exterior para lo que firman contratos abusivos que son injustificables.

“¿Qué es más importante que entre un barril de petróleo o que entre un médico cubano que vive fuera de Cuba y se le está muriendo su madre?”, dijo Eliécer.

Ávila se refirió además, a algunos artistas y deportistas que no han podido volver nunca a la Isla. Mientras el militante comunista recordaba que hay muchos residentes en Estados Unidos que han quedado en Cuba atrapados por el coronavirus.

Otro tema en discusión fue una posible invasión a Cuba, a la que Eliécer se mostró contrario, pero sí favorecedor de una república democrática en la que todas las voces tengan cabida. Aunque no cerró el tema sin recordar que: “Cuba ha invadido 19 países desde 1960”.

Otros temas tratados fueron los sistemas políticos, las formas reales de llegar al poder y la democracia y las comunicaciones en una sociedad futura.

“Cuba ha demostrado en 61 años que con austeridad seguimos resistiendo y seguimos construyendo Revolución. En Cuba si hay candidatos, pero no hay más partidos”, dijo con simplismo el militante comunista.

Eliécer respondió que el defecto no es ser comunista ni defender esa postura. El defecto es limitar otras ideologías. “Yo me opongo a que los comunistas sean los únicos que puedan hacer, decir, escribir, ocupar cargos, llegar al gobierno y que encarcelen, multen o exilien a quienes piensen diferente”, señaló.

“No coincido con tu visión política, pero me has demostrado que eres un buen anfitrión. Eres serio con tu trabajo, tenemos cosas en común pero, sin dejar de reconocer que la sociedad cubana es perfectible, el bloqueo económico comercial y financiero es una realidad que aplasta los deseos de redistribuir mejor la riqueza de Cuba”, concluyó el militante comunista.

Por su parte Eliécer terminó expresando que su sueño es poder tener un debate como este en Cuba, en el seno del gobierno cubano. Consideró además que este diálogo es una muestra de que la sociedad cubana está cambiando.