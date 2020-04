El Pentágono publica imágenes de objetos voladores no identificados

El Pentágono publicó de manera oficial tres videos cortos que muestran "objetos voladores no identificados" (ovnis en español y UFO en inglés) después de que los divulgaron compañías privadas.

"Después de una revisión exhaustiva, el departamento ha determinado que la publicación autorizada de estos videos no clasificados no revela capacidades o sistemas sensibles, y no afecta las investigaciones posteriores de incursiones en el espacio aéreo militar por fenómenos aéreos no identificados", apunta el Departamento de Defensa este lunes en un comunicado.

Los vídeos fueron captados en noviembre de 2004 y otros dos en enero de 2015, aclara ese organismo estatal de Estados Unidos, que publicó el material para acabar con los bulos que se divulgan desde 2007 y 2017, en particular "si el metraje que ha estado circulando era real o no, o si hay más en los videos", puntualiza.

La Marina de los EE. UU. ya había reconocido que grabaron esos videos con cámaras infrarrojas, donde se muestran objetos que continúan sin ser identificados.

"A medida que me acercaba … aceleró rápidamente hacia el sur y desapareció en menos de dos segundos. Esto fue extremadamente abrupto, como una pelota de ping pong que rebota en una pared. Golpearía e iría para otro lado", dijo el piloto retirado de la Armada de Estados Unidos, David Fravor, a la cadena CNN.

Una portavoz del senador demócrata de Virginia, Mark Warner, señaló al citado medio que quiere respuesta de si los pilotos de la Marina de EE.UU. corren peligro. "No importa si se trata de globos meteorológicos, pequeños hombres verdes o algo completamente diferente, no podemos pedir a nuestros pilotos que arriesguen sus vidas innecesariamente", agregó.

La publicación de este material en medio de la crisis del coronavirus en Estados Unidos fue considerada por algunos como una cortina de humo del gobierno para desvirtuar la mirada de la gestión de Donald Trump.

"El gobierno de los Estados Unidos confirmó la existencia de ovnis hoy y de lo que todos quieren hablar es de Trump. Piénsalo", dijo incluso el activista político estadounidense de extrema derecha, Jack Posobiec, quien es considerado como uno de los mayores troles de Internet.

En EE. UU. es la nación más afectada con más de 990.130 personas enfermas de la COVID-19 y más de 56.470 fallecidos, según la Universidad Johns Hopkins.

La idea de Trump de tomar desinfectantes para evitar el coronavirus, aunque luego fue desmentida por él mismo, provocó que más de 100 personas tomaran esos productos en Nueva York.