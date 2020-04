La FDA ordena a Iglesia de Florida detener venta de "producto milagroso" para el coronavirus

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos ordenó a una organización religiosa con sede en Bradenton, Florida, detener la venta de una "Solución Mineral Milagrosa" compuesta por cloro en grado industrial, la cual es promovida como cura contra el coronavirus.

El grupo, conocido como Genesis II Church of Health and Healing (Iglesia de Salud y Curación Génesis II), ha usado mensajes religiosos en torno a sus tratamientos no probados científicamente y que según los expertos médicos podrían ser letales. La institución asegura que sus productos pueden curar, mitigar, tratar o prevenir el coronavirus en adultos y niños.

La FDA explicó que cuando este producto se combina con un activador incluido en el paquete de venta, alcanza un contenido de dióxido de cloro equivalente a un blanqueador industrial.

Al respecto, emitió un comunicado oficial donde afirma que "un tribunal federal ha dictado un mandato temporal contra la Iglesia de Salud y Curación Genesis II y cuatro personas asociadas con la entidad que les exige que dejen de distribuir inmediatamente su "Solución Mineral Milagrosa" (MMS)".

Alega el organismo que se trata de "un tratamiento no probado y potencialmente dañino ofrecido a la venta para tratar el coronavirus", que incluye el COVID-19 y muchas otras enfermedades.

El comisionado de la FDA Stephen M. Hahn afirmó que a pesar de una advertencia previa, "la Iglesia de la Curación de Génesis II ha continuado poniendo en riesgo a los consumidores al vender productos de dióxido de cloro potencialmente peligrosos y no aprobados".

Los acusados ​​respondieron a la advertencia de la FDA que no tenían intención de tomar medidas correctivas y continuarían vendiendo MMS en violación de la ley.

Esto es especialmente preocupante para la agencia, ya que la FDA ha recibido informes de personas que experimentan eventos adversos graves, como insuficiencia respiratoria, presión arterial baja potencialmente mortal, insuficiencia hepática aguda y prolongación del intervalo QT después de beber ciertos productos de dióxido de cloro.

La Iglesia cristiana señalada vendió en 2016 otra cura milagrosa para el cáncer que fue prohibida y calificada por la FDA como 'blanqueador potente' ese año.

De acuerdo con el tribunal, Génesis y las personas asociadas están violando la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (FD&C) al distribuir ilegalmente MMS. La FDA advirtió asimismo que utilizará sus autoridades legales para detener a quienes amenacen la salud de los estadounidenses.

Hace algunas semanas una mujer de Georgia fue arrestada por un motivo similar, pues vendía en la tienda en línea Ebay un pesticida no autorizado afirmando, sin ninguna base científica o legal, que el producto protegía contra el coronavirus.

La mujer vendía un pesticida llamado "Toamit Virus Shut Out" que no estaba registrado en el país, además de que promovía el producto con publicidad engañosa diciendo que protegería a las personas de los virus y reduciría el riesgo de transmisión en un 90%.