Amenazan a periodista independiente cubana por hacer fotos a una cola desde la ventana de su casa

La periodista independiente cubana Mónica Baró Sánchez recibió en la mañana de este viernes dos amenazas de un hombre y un policía por hacer fotos desde el balcón de su casa en La Habana a una aglomeración en la calle en plena pandemia del coronavirus.

Baró, quien ya fue multada con 3.000 pesos cubanos (CUP) por sus publicaciones en redes sociales por el polémico Decreto 370 o Ley Mordaza, confesó que estaba muy asustada y en shock, pero no que podía dejar de contar este nuevo episodio de represión en su contra.

"Pienso en cuántas otras personas, cuántas mujeres en específico, pueden enfrentar algo similar a lo que yo acabo de enfrentar y no disponer de recursos para difundir ese relato. Si duro es que te amenace alguien, más duro es que te amenace quien se supone que debe protegerte. Así no se enfrenta una pandemia. Esto no tiene nada que ver con una pandemia. Nada", escribió la reportera.

Baró hizo varias fotografías desde la ventana de su casa a la calle donde las personas hacen cola para los turnos de un mercado cercano. Sin embargo, un hombre comenzó a amenazarla públicamente con buscarla, que sabía dónde vivía, si veía una foto de él publicada.

Ella le respondió que no podía amenazarla, que había hecho una foto a un espacio público, no a él, y que por ser mujer no le tenía miedo, que llamaría a la policía si seguía con las amenazas. No obstante, el oficial de la PNR no le hizo caso a la reportera y sí al hombre.

La policía intimidó también a Baró con llevársela. “Te voy a sacar, te voy a sacar”, le dijo sin tener en cuenta que el hombre la había amenazado solo por hacer fotos desde su balcón.

"Yo no he cometido ningún delito. Tienen que parar de criminalizar a las personas por contar lo que ya existe. Tienen que parar. Yo no soy una enemiga, no soy una delincuente", afirmó la periodista del medio independiente El Estornudo, quien aseguró que la responsabilidad de la cola y su organización es de la policía, ella solo intenta contar lo que sucede en Cuba.

"¿Cómo un policía, que se supone que debe velar por la seguridad de todos, y por la mía, va a respaldar a un hombre que me amenaza públicamente y a esgrimir una nueva amenaza en mi contra? He sido dos veces amenazada esta mañana. No sé a qué se refería el hombre con eso de “venir a buscarme”, pero asumo que no iba a ser para tener una conversación. No sé a qué se refería el policía con eso de “te voy a sacar”, porque sí, yo estaba en mi casa, cumpliendo con lo que las autoridades del país han pedido, pero preferí no averiguarlo", señaló.

Todas las amenazas ocurrieron delante de decenas de personas.

"¿Lo peor? No hubo una sola persona que me defendiera. Una sola. De hecho, cuando el policía me amenazó con sacarme de mi casa, hubo gente que empezó a gritar que me fuera a limpiar", apuntó la periodista.

Mónica Baró Sánchez ganó en 2019 el Premio Gabo en la categoría texto por su reportaje "La sangre nunca fue amarilla" para el medio independiente Periodismo de Barrio. "¡Ganamos! Y ganamos en plural porque no gané sola. Este Premio Gabo es para Cuba, para el periodismo independiente, para Periodismo de Barrio y para todas las personas que creen en las libertades de prensa y expresión y en la búsqueda de la verdad", dijo en su momento.

Desde entonces es una de las periodistas independientes de Cuba más reconocidas del país y en los últimos días objetivo de la policía política cubana en medio de la crisis del coronavirus, que ya afecta a 1437 personas y por la que 58 han fallecido, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Salud Pública de la Isla.

Recientemente la organización Reporteros sin Fronteras (RSF) consideró a Cuba como el país con menos libertad de expresión de América Latina. En esta región "los métodos de censura digital proliferan peligrosamente y las mujeres periodistas se cuentan entre sus principales víctimas", aseguró en el informe Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2020.

En Cuba no solo Mónica Baró sufre estas amenazas, también la colaboradora de CiberCuba, Iliana Hernández, la periodista Camila Acosta y otras muchas mujeres como la directora de 14ymedio, Yoani Sánchez, quien se solidarizó con esta reportera.