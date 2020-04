El sexy baile de Natti Natasha al ritmo de "Pa'l espejo" de RKM & Ken-Y

La cantante dominicana Natti Natasha ha subido un vídeo a sus redes sociales que no ha dejado indiferente a ninguno de los más de 23 millones de seguidores que posee en su cuenta de Instagram.

En el material audiovisual, el cual suma medio millón de visualizaciones, aparece la reguetonera y bachatera bailando al ritmo de Pa'l espejo, el nuevo sencillo que lanzará en breve el dúo puertorriqueño RKM & Ken-Y.

"No ha salido, pero yo me la sé. ¡RKM & Ken-Y como no me inviten al remix ya verán! Love that song", comentó la joven dejándole caer a la agrupación que está dispuesta a trabajar junto a ellos en la futura versión que, de seguro, harán a la canción.

RKM & Ken-Y, por su parte, se mostraron muy contentos por el apoyo de Natti Natasha y alegaron que si a ella le gustaba el tema, de seguro "es un palo".

"¿Cuántos emoticonos de fuegos para Natti Natasha? Si la dura de las duras aprobó, entonces es un palo", expresó el dúo a través de la publicación de la reguetonera que compartieron en su perfil de la mencionada red social.

Además del gusto por este novedoso tema, Natti Natasha y RKM & Ken-Y comparten también manager y compañía discográfica.

Los tres artistas están firmados bajo el sello de música urbana Pina Record perteneciente al empresario puertorriqueño Raphy Pina, quien en incontables ocasiones se le ha relacionado sentimentalmente con la dominicana.