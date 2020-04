Dwayne Johnson enternece al cantarle la canción de su personaje de Disney a su hija Tiana

Tiana Gia, la hija pequeña de Dwayne Johnson se ha aficionado a la canción You're Welcome que interpreta el personaje de Maui en la película Moana (Vaiana en español). Un tema que le encanta que le cante su papá y que puede escuchar varias veces al día, sobre todo, antes de irse a dormir. Por suerte para ella, su padre es quien dobla al personaje animado y conoce a la perfección la letra.

Pero lo divertido de todo es que la pequeña Tiana desconoce que su papá y el personaje son la misma persona y todas las noches le escucha cantar el mismo tema.

El luchador profesional de 47 años ha hecho cómplices a sus seguidores de Instagram de esta curiosidad que sin duda le hará mucho gracia a la pequeña de 2 años cuando sea mayor.

"Por 1927ª vez cantaré You're welcome a la pequeña Tia como parte de nuestra negación nocturna padre/hija para irse a la cama. No. Acaba. Nunca. Pero la verdad es que pasar todo este tiempo en casa con mis mujeres ha sido una bendición en medio de esta locura que todos estamos experimentando. Y para que conste, ella todavía no tiene idea de que su padre es en realidad Maui de Moana", escribió el actor junto al vídeo en el que le canta pacientemente la canción a su pequeña. ¿Se puede ser más adorable?

Esta dulce interpretación es solo una más que hemos escuchado hacer a Dwayne, quien una semana atrás también mostraba como su hija miraba concentrada la película mientras sonaba la canción. Mientras tanto, el actor repetía por detrás la letra del tema que tanto le gusta a la pequeña.

"Y por 937ª vez hoy quiere que papi cante junto con Maui. Ella no tiene idea que somos la misma persona. Y ya no tengo idea de qué día es, pero estoy seguro de que es uno que termina en Y. Para todos los mamás y papás osos que lo atraviesan, lo entendemos. Crianza las 24 horas. Duerme y toma cócteles cuando pueda", escribió entonces junto al tierno momento.

Tiana Gia es la tercera hija del luchador, la segunda con su esposa Lauren Hashian, quien también son papás de Jasmine, quien unos días atrás cumplía cuatro añitos.