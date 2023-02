Sueño cumplido: Adele conoce a The Rock en los Grammy 2023

Las entregas de premios siempre dejan momentos para el recuerdo y la 65º edición de los Premios Grammy dejó varios de ellos.

Récords históricos como el de Beyoncé, los memes de Ben Affleck, looks deslumbrantes, pero también encuentros mágicos entre personalidades que se admiran mutuamente. Ese es el caso de Adele y Dwayne Johnson (también conocido como The Rock), quienes protagonizaron uno de los virales de la velada.

Resulta que la cantante británica es una fan de Dwayne Johnson y siempre había soñado con poder conocerle en persona. Sin embargo, nunca habían coincidido en ningún evento, así que no había tenido oportunidad de que sucediera. Hasta la noche de los Grammy 2023.

A la intérprete de "Hello" quisieron sorprenderla, y la mejor manera de conseguirlo fue cumplir su sueño de conocer al exluchador y actor de Hollywood, un momento que Adele no se esperaba para nada y que pudieron presenciar todos los espectadores de la gala.

"Esta es una de las cosas más extrañas que he descubierto. La persona a la que Adele siempre ha querido conocer, pero nunca lo ha hecho, es Dwayne Johnson. Supe que también es un gran admirador tuyo. Adele conoce a The Rock, The Rock conoce a Adele. Por primera vez en la historia", comentó el presentador Trevor Noah en medio del show para sorpresa de la cantante, que se quedó perpleja al ver a The Rock llegando hasta su mesa.

En varias ocasiones Adele ha expresado su admiración hacia el actor. "Alguien que nunca he conocido y con el que creo que realmente lloraría es The Rock", confesó Adele hace unos años en el canal de YouTube NikkieTutorials. "Yo era la mayor fan de la lucha libre cuando era más joven. El otro día me envió flores porque él y su mujer no pudieron ir a mi concierto. Literalmente, ¡casi me caigo de la silla!", agregó.

Ahora no solo ha podido cumplir este sueño, sino que por cosas del destino, él fue el que le entregó el Grammy a Mejor Interpretación Pop Solista que ganó esa noche. Al descubrir su nombre en el sobre, The Rock llamó a su "mejor amiga" al escenario para que lo recogiera.

