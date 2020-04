Abogada explica impacto para los cubanos de la suspensión temporal de la inmigración hacia EE.UU.

El decreto presidencial para suspender la inmigración hacia Estados Unidos durante 60 días a causa del coronavirus tendrá un gran impacto, especialmente, en aquellas familias cubanas que esperan reunirse con sus hijos menores de edad, explicó la especialista en casos de inmigración, Irene Romero, abogada de la empresa Gallardo Law.

En un video que contó con la colaboración de CiberCuba, la experta puntualizó que la proclamación puesta en práctica el pasado 23 de abril afectará los procesos de otorgamiento de visas de reunificación familiar, así como a los cubanos que esperan por las cortes de asilo político.

Solamente afecta a las personas que van a emigrar desde el extranjero a través de un proceso consular. "No incluye a aquellos que están ajustando estatus o que por una razón u otra estaban cambiando su condición migratoria en Estados Unidos", aseguró.

"En primer lugar, atentará contra las familias, las cuales deberán esperar a que haya una visa disponible para ellos poder emigrar", señaló.

"Aunque no están incluidos en las restricciones los hijos de residentes permanentes menores de edad (hasta 21 años) ni los cónyuges de los ciudadanos americanos", se verán igualmente afectados porque, con el decreto, los consulados dejaron de tramitar visados de emergencia, explicó la abogada.

Por esa razón, si un menor de edad o cónyuge estaba listo para venir y se encontraba tramitando su entrevista en un consulado bajo los servicios de visados emergentes, estos deberán retrasar su trámite.

Los menores de edad podrían correr el peligro de quedarse fuera, y no van a ser favorecidos, ni siquiera, por ningún programa de protección que reste a la solicitud el tiempo en que estuvo estancada la petición con el Departamento de Inmigración, no así con el Departamento de Estado, consideró la experta de Gallardo Law.

Asimismo, dijo que "la Asociación de Abogados Americanos y otras entidades han requerido de las cortes superiores para proteger los derechos de estos menores, cuyos familiares llevan años esperando por tener una visa disponible y que sencillamente no pueden ejercer este derecho que le da la ley".

"La medida barre con la categoría de reunificación familiar. Es bien abarcadora y como te dije está afectando a los menores de edad en una gran medida, así como a cónyuges de residentes permanentes en el país. Puede que muchos menores de edad tengan que esperar muchos más años para poderse reunir con sus familiares", sentenció Romero.

Por último, sugirió a las personas que están aplicando para la residencia y para un permiso de trabajo, iniciar su solicitud cuanto antes para que una vez que abran las oficinas se agilice su trámite.

"Aunque las oficinas no están abiertas, sí están recibiendo solicitudes y en los casos de aquellas personas que están aplicando a beneficios y ya pusieron sus huellas en algún momento anterior, el Departamento de Migración nos ha informado que se van a reutilizar esas huellas", dijo Romero.

La experta recordó que los turistas pueden seguir entrando a Estados Unidos, ya que todas las visas de no inmigrantes están excluidas de la proclamación.

La proclama firmada por Donald Trump entró en vigor a la medianoche del jueves 23 de abril y se prolongará por 60 días, aunque el presidente tiene la potestad de prorrogarla en junio en consulta con los departamentos Estado, Trabajo y Seguridad Nacional, según la evolución de la pandemia de coronavirus en el país.

De acuerdo con la directiva, no podrán acceder al país las personas que se encuentra fuera de Estados Unidos después de la fecha prevista, quienes no posean una visa de inmigrante y los que no tengan un documento de viaje válido (una carta de transportación, tarjeta de embarque o advance parole) en la fecha de entrada en vigor, o que sea emitido con posterioridad por las autoridades estadounidenses para permitirles el ingreso al país.