¿Cómo afectará a los cubanos la orden de Trump para suspender la inmigración hacia Estados Unidos?

El decreto presidencial para suspender la inmigración hacia Estados Unidos impactará a partir de este jueves a cientos de nacionales cubanos que tienen en proceso sus casos de reunificación familiar, aguardan en la frontera mexicana por su solicitud de asilo o aspiran a beneficiarse por en sorteo de la Lotería de Visas.

"El impacto de esta proclamación para los inmigrantes cubanos es horrible", dijo a CiberCuba el abogado de inmigración Willy Allen. "En realidad habrá mucha gente afectada de manera negativa".

La proclama firmada por Donald Trump entrará en vigor a la medianoche de este jueves y se prolongará por 60 días, aunque el presidente tiene la potestad de prorrogarla en junio en consulta con los departamentos Estado, Trabajo y Seguridad Nacional.

De acuerdo con la directiva, no podrán acceder al país las personas que se encuentra fuera de Estados Unidos después de la fecha prevista, quienes no posean una visa de inmigrante y los que no tengan un documento de viaje válido (una carta de transportación, tarjeta de embarque o advance parole) en la fecha de entrada en vigor, o que sea emitido con posterioridad por las autoridades estadounidenses para permitirles el ingreso al país.

En el caso de los inmigrantes cubanos que más afectaciones enfrentarán son:

▪ Solicitudes de reunificación familiar: Se congela el otorgamiento de residencias permanentes para los casos de reunificación familiar, patrocinados por residentes legales. La medida afecta tanto a las solicitudes del Programa de Reunificación Familiar para Cubanos (CFRP), que tiene detenidos unos de 20 mil expedientes desde finales del 2018, como las peticiones de familiares cercanos bajo del sistema regular de inmigración. Se calcula que más de 25.000 personas están afectadas.

▪ Beneficiados por la Lotería de Visas (Programa de Diversidad DV-2021): En mayo deben darse a conocer los resultados de la Lotería de Visas 2021, que deberían comenzar trámites para emigrar a Estados Unidos a partir de octubre. Un total de 2.703 cubanos obtuvieron el boleto en el sorteo del pasado año (DV-2020), y algunos de los beneficiados pudieran estar aún en trámites para entrar en el país. La participación cubana en años recientes ha superado regularmente las 100 mil solicitudes anuales, y 7 089 han ganado el derecho a residentes permanentes en la última década. La proclama presidencial abre una interrogante sobre la próxima Lotería de Visas, cuya convocatoria está prevista para octubre.

▪ Cubanos en la frontera de México: La frontera está blindada, sin tránsito no esencial, hasta al menos el próximo 15 de mayo. Pero la proclama añade la prohibición de entrar para procesar solicitudes de asilo. Más de 7.360 cubanos han sido retornados a México, casi la mitad a Ciudad Juárez, desde que las autoridades estadounidenses pusieron en vigor la política de devoluciones para aguardar por sus casos de asilo al otro lado de la frontera y se reforzó con el programa llamado Protocolo de Protección al Migrante (PPM), desde julio del 2019. Se calcula que unos 10.000 cubanos permanecen a la espera de procesar sus casos ante las autoridades estadounidenses.

En cambio, las siguientes categorías están exentas a las restricciones de la proclama y favorecen a cubanos que sean:

▪ Residentes legales permanentes, aún cuando estén varados actualmente en terceros países.

▪ Cónyuges de ciudadanos estadounidenses e hijos menores de 21 años.

▪Individuos considerados de importancia en la aplicación de objetivos importantes para los objetivos de Estados Unidos.

▪ Miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, sus cónyuges e hijos.

Hay otras exenciones para la entrada de inmigrantes al país, pero que mayormente no conciernen a los cubanos de la isla por las limitaciones el embargo, como son las visas para trabajadores agrícolas; el acceso especial para médicos, enfermeros y profesionales de la salud para realizar investigaciones médicas u otras investigaciones destinadas a combatir la propagación de COVID-19; y los extranjeros que soliciten un visado de conformidad con el Programa de Inversionistas Inmigrantes (EB-5).

Procesos de asilo político dentro de EE.UU.

Según el documento, "nada de lo dispuesto en esta proclama debe interpretarse en el sentido de limitar la capacidad de una persona para solicitar el asilo político, la condición de refugiado, la denegación de la expulsión o la protección en territorio estadounidense en virtud de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes".

De conformidad con esta cláusula, los inmigrantes cubanos que se encuentren en territorio estadounidense, liberados con un documento provisional o bajo custodia en un centro de detención, tendrán derecho a continuar sus procesos de asilo ante los tribunales para ganar su permanencia como refugiados en el país.

Allen recuerda que los tribunales de inmigración nunca cerraron en los casos de personas detenidas, aun durante la etapa de cuarentena recomendada por el gobierno federal. Las cortes han continuado funcionando con audiencias por vía telefónica desde diferentes estados de la nación.

Los casos postergados son los de personas que tienen libertad bajo parole por vía de una fianza o documento provisional.

"Las solicitudes de cubanos que están en procesos de asilo dentro del país no están afectados por esta decisión presidencial", dijo Allen.

Residencia por la Ley de Ajuste Cubano

No hay ninguna indicación en la orden ejecutiva que regule o sugiera detener la obtención residencia permanente en Estados Unidos al amparo de la Ley de Ajuste Cubano (CAA).

Todos los cubanos que entraron legalmente al país y planean ajustar su estatus bajo la CAA, sean visitantes con visas B-1/B-2 o personas que entraron una visa waiver (ESTA) con nacionalidad de un tercer país, no deben afrontar ningún tipo de dificultad para ganar la residencia permanente al año de su estancia continuada en el país.

Allen cree que el proceso de petición de residencias internas por vía de la CAA no va a afectarse, como tampoco las solicitudes de residentes legales ajustados por la misma legislación (los llamados CU6) para reclamar a sus cónyuges de cualquier nacionalidad (CU7).

"Si no existe una regulación adicional, no debe existir ninguna dificultad para el Ajuste Cubano para las personas que entraron legal al país", dijo Allen. "Pero hay que tener en cuenta que habrá demoras por el cierre momentáneo del Servicio de Inmigración y Ciudadanía [USCIS]".

Un total de 76,486 cubanos obtuvieron residencia permanente en Estados Unidos en 2018, según el último reporte del Departamento de Seguridad Nacional. el promedio anual desde 2016 ronda los 65.000 beneficiados por la CAA.

"Esta proclama trae inconveniencias serias para todos los inmigrantes, incluyendo los cubanos, pero se trata de medidas temporales que tienen una motivación más política que legal", opinó Allen.

Trump ha justificado su decisión en la necesidad de proteger a los trabajadores estadounidenses en medio de la crisis provocada por el coronavirus.

Allen alertó además sobre una provisión de la proclama que pudiera ampliar el alcance de la suspensión para las visas de no inmigrantes.

El decreto requiere que dentro de los próximos 30 días de su entrada en vigor, los secretarios de Trabajo y Seguridad Nacional, en consulta con el Secretario de Estado, revisarán los programas de no inmigrante y recomendarán al presidente "otras medidas adecuadas para estimular la economía de Estados Unidos y asegurar la prioridad, contratación y empleo de los trabajadores estadounidenses”.