Madre miembro de UNPACU: "Tendría que darte vergüenza Díaz Canel que mi hija de 4 años hoy día de los trabajadores no tiene leche para tomar"

Grechent Alfonso, activista de la Unión Patriótica de Cuba, envió un mensaje al dirigente cubano Miguel Díaz-Canel por el Día Internacional de los Trabajadores para recordarle la escasez de alimentos que se sufre en la Isla.

La opositora compartió en su perfil de Facebook un conmovedor vídeo de su hija pidiendo leche y lamentó la "miseria" que sufren a diario los cubanos.

"Tendría que darte vergüenza y pena Miguel Díaz-Canel. Mi hija de cuatro años de edad hoy en el Día Internacional de los Trabajadores no tiene leche para tomar porque la que vendes no alcanza, es una miseria y no das oportunidades que la vendan en otro lado", escribió.

Alfonso se mostró convencida de que se trata de un problema que estarán sufriendo muchas madre en el territorio cubano.

"En esta situación que me encuentro hoy seguro que hay varias madres pasando lo mismo. Para contrarrestar la COVID-19 nos están vendiendo cosas que a los niños no les favorece, como los dulces. La alimentación de verdad, la que le da calorías, ¿para cuándo?", cuestionó.

"Es triste ver hoy la realidad de mi Cuba bella y hermosa, que tantas personas vienen a visitarla pero ninguno lucha para que sea libre y soberana", criticó.

En los comentarios de la publicación muchos usuarios salieron en defensa de la madre y apuntaron al Gobierno cubano como responsable de que la niña no disponga de este alimento.

Los problemas para comprar alimentos han provocado que se agrave el problema de las colas durante la crisis del coronavirus. De hecho se ha podido ver a cubanos durmiendo afuera de las tiendas para adquirir productos básicos.

Recientemente se conoció que el arroz está seis veces más caro que antes del coronavirus. La realidad es que la epidemia ha aumentado el desabastecimiento y sembrado el pánico en más de un sector de la población.

Uno de los últimos episodios de este tipo se vivió esta semana en una tienda en Sagua La Grande, en la provincia de Villa Clara, para comprar aceite. Los clientes se encontraron con la negativa de una funcionaria local a dejarlos pasar al establecimiento.

La tensión que se vive en las colas ha afectado incluso a los profesionales sanitarios. Algunos de ellos han denunciado los problemas que encuentran para comprar, así como la falta de solidaridad.

Este fue el caso de un enfermero del Hospital Clínico-Quirúrgico Hermanos Ameijeiras que explicó que un oficial de policía le negó la prioridad en una larga cola para comprar detergente en La Habana.