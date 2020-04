Policía niega prioridad a un enfermero cubano en una larga cola para comprar detergente en La Habana

Un enfermero cubano denunció que un oficial de policía le negó la prioridad en una larga cola para comprar detergente en La Habana.

Este profesional sanitario, que trabaja en el Hospital Clínico-Quirúrgico Hermanos Ameijeiras, relató en su perfil de Facebook el pasado 25 de abril que el suceso se produjo cuando acudió a la tienda de Mantilla el Rapidito.

Raico Antonio Martínez López explicó que acudió al establecimiento después de finalizar su turno de trabajo en el hospital, "expuesto a recibir cualquier contagio incluyendo la COVID-19 que es lo que más preocupa en estos momentos".

"Llegué a tienda y, al ir a comprar detergente que habían sacado, me presento con mi solapín de Salud Pública ante el mayor que estaba al frente de la autoridad, quien me dice que solo se permitió a cinco sanitarios y que no se le iba a despachar a más ninguno. Explicó que debía hacer la cola el que quisiera comprar que eso no lo decidió él, la orden fue del Presidente de la República", aseguró el enfermero.

Este enfermero explicó que, acto seguido, se marchó a casa a ducharse y a dejar la mochila en la que llevaba la ropa sucia de la guardia.

Posteriormente regresó para que el oficial le diera más detalles, pero se encontró con una versión nueva. "Él rectificó y me dijo que la decisión no fue del Presidente de la República, sino que fue del jefe de la policía del municipio de Arroyo Naranjo. Le pregunto que cómo es posible que yo tenga que hacer una cola de más de 2 cuadras luego de una guardia, que me deja exhausto del sueño. Me respondió que es lo que me toca, que el personal de Salud Pública en ninguna parte de este país tiene prioridad", recordó.

En este sentido este trabajador de la salud cuestionó cómo se puede lavar su uniforme de trabajo sin poder comprar detergente. "No es solo por el coronavirus, sino por las bacterias que hay en un hospital y más en un servicio de cirugía donde hay pacientes con heridas infectadas", señaló.

"Mi pregunta es ¿cuán ciertas son las orientaciones que se dan en los medios de prensa? ¿es cierto lo que me dijo el oficial?. Solo quisiera que se haga realidad lo que dice nuestro presidente de que se le van a dar respuestas a las dudas del pueblo, que alguien de los dirigentes de mi país o por los medios de prensa me aclaren mis dudas y me den motivos para seguir arriesgando mi vida y la de mi familia sirviendo a mi país", concluyó.

El post se hizo viral y ya acumula más de 2 mil compartidos y 3 mil comentarios en dos días.

Recientemente una doctora cubana ya denunció a CiberCuba los problemas que tuvo su esposo, también personal médico, para comprar comida para su hija de dos años. Ambos son residentes en Pinar del Río y ejercen en el Hospital Abel Santamaría.

La médico aseguró que debido a su trabajo no pueden estar en los horarios en los que se reparten los alimentos.

"El resto de personas que estaban comprando estaban sin trabajar y en sus casas, solo esperando a que llegara el pollo. A él nadie le respetó que estaba trabajando y mucho menos que vivimos solos con nuestra niña, sin nadie más", lamentó.