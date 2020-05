Joven cubano es intimidado tras grabar amenazas de la Seguridad del Estado

El joven cubano Pedro Víctor Serrano Díaz, quien grabó las amenazas de un agente de la Seguridad del Estado por sus publicaciones en Facebook, dijo sentir miedo por hacer público el interrogatorio y afirmó que su familia está muy preocupada por lo que pueda pasar.

En un nuevo video publicado este sábado por el portal Cubanet, Serrano Díaz relató que tres oficiales se presentaron en su casa en Minas de Matahambre, Pinar del Río, y lo amenazaron con aplicarle el Decreto Ley 370, inciso i, si no borraba sus publicaciones en Facebook.

Me dijeron que mis publicaciones eran "contrarias al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas" de este país, y que "podrían aplicarme una multa de $ 3.000 pesos que podía llegar a $ 10.000 pesos, así como la confiscación de mi teléfono móvil y la cancelación de mi línea", detalló.

Cuenta el joven que luego de esas amenazas sintió miedo.

"Pienso que todo esto fueron amenazas sutiles, creo que un proceso normal de sus primeros procedimientos, a raíz de esto pueden ser más crudos conmigo. Estoy preocupado por mi familia, no sé lo que pueda devenir de esta situación", aseguró.

"Ya me cansé, me cansé de tener voz y no poder usarla", dijo, y consideró que el DL-370, al que se han opuesto decenas de cubanos en las últimas semanas, limita su libertad de expresión.

El decreto "limita todo el contenido que pueda compartir yo mediante la trasmisión de datos en las redes públicas, y limita sobre todo mi derecho a hablar porque tengo voz, mi derecho a pensar diferente porque como ser humano soy diferente y pienso", explicó.

Asimismo, comentó que "la juventud de Cuba ha cambiado y piensa diferente", al tiempo que abogó por usar los recursos que están disponibles como las redes sociales para alzar la voz.

El pasado jueves Serrano fue amenazado con el Decreto Ley 370, que criminaliza la difusión a través de redes públicas de información que incluya críticas al gobierno cubano, y que se encuentra en el centro del debate por ser utilizado para perseguir, amenazar y acallar a periodistas independientes o usuarios que utilizan sus redes sociales para denunciar la realidad de Cuba.

"Yo te recomiendo que borres lo que publicas en Facebook, porque además eso no tiene sentido, caballo. Queremos alertarte para que tu situación mañana no sea peor", le dijo uno de los agentes justo antes de leerle el inciso (i) del artículo 68.

Serrano grabó la conversación y luego la envió al canal de noticias Cubanet.

A inicios de abril, Pedro denunció en su perfil de Facebook que había sido multado con 50 pesos cubanos por bajarse el nasobuco y que el policía lo había amenazado con subir el monto a 120 y llevarlo a la estación si continuaba protestando. También se había sumado a la campaña contra el DL-370, por lo que no le sorprendió la visita de los agentes de la Seguridad del Estado la semana pasada.