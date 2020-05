Un hombre se atrinchera en su casa en España y realiza varios disparos

Un hombre de 83 años residente en Valladolid, España, realizó este domingo varios disparos hacia el exterior con dos escopetas desde la ventana de su casa, donde continúa atrincherado desde hace varias horas.

El anciano, identificado como José Antonio, efectuó varios disparos con dos escopetas de caza desde su ático, a la altura de un quinto piso, en el número 42-44 de la calle Embajadores, en el populoso barrio de Delicias.

Los disparos fueron hechos al aire, no hacia ningún objetivo en particular. Hasta el momento no se reportan víctimas ni heridos por el incidente.

La Policía Nacional trasladó varias patrullas a la zona y cortó todo acceso a la calle. Un mediador del departamento junto con un familiar del tirador están tratando de convencerlo para que baje las armas y se entregue.

Imágenes y videos que circulan por las redes sociales muestran al hombre hablando solo en la terraza cubierta de su ático, con el rostro oculto por una máscara y empuñando una de las escopetas.

Mientras, se escucha la voz de los agentes hablando con él por un megáfono.

Varios agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) se encuentran ya en la vivienda a la espera de actuar.

Asimismo, el subdelegado del Gobierno de la comunidad de Castilla y León, Emilio Álvarez Villazán, informó a que miembros del Grupo Especial de Operaciones (GEO) se encargarán de su detención intentando provocar el “menor daño posible”, de acuerdo a la agencia Europa Press.

Algunos vecinos que habían salido a dar un paseo con la desescalada no han podido regresar a sus casas al estar cortada la calle.

Según recogen medios locales, el hombre vive solo y en los últimos tiempos habría tenido enfrentamientos con algunos de sus vecinos, que han motivado la presencia de la Policía. El último de ellos ocurrió por uno que ponía la música muy alta y le molestaba.