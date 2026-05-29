Disparan contra mujer cubana en Mérida; exesposo habría ordenado el ataque

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Una mujer cubana, identificada como Annalie Marino C. R., resultó gravemente herida este jueves luego de ser atacada a tiros frente a su domicilio en Mérida, capital del estado mexicano de Yucatán, un hecho que las autoridades investigan como un intento de feminicidio ordenado presuntamente por su exesposo.

El ataque armado ocurrió entre las siete y las ocho de la mañana, en el fraccionamiento Las Américas al norte de la ciudad, minutos después de que la víctima dejó a sus hijos en la escuela y había regresado a su casa, según información de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) citada por medios de prensa.

Annalie recibió dos impactos de bala, uno de ellos en la cabeza, y quedó tendida en el suelo afuera de su propia vivienda, en condición crítica.

Según un reporte del Diario de Yucatán, un testigo que pasaba por el lugar observó cómo un hombre se acercó a la mujer y abrió fuego contra ella a corta distancia; luego corrió hacia la esquina, a pocos metros de la casa, y escapó a bordo de una motocicleta por la calle 45 Diagonal.

«Cuando salió la mujer, el sujeto se acercó y detonó su arma. Después huyó en la motocicleta», relató el testigo a efectivos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Estatal de Investigación (PEI).

Vecinos de la urbanización llamaron al número de emergencias 9-1-1 al escuchar los disparos. Paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública le brindaron atención a la víctima de forma inmediata y la trasladaron de urgencia a un hospital debido a la gravedad de las heridas causadas por el arma de fuego.

La línea principal de investigación apunta a que el presunto autor intelectual de la agresión es Ibrahim Ahmad Hussein Hamdan, originario de Jordania, con quien Annalie se encuentra en proceso legal de divorcio. La notificación del trámite había sido publicada en el Diario Oficial del Estado de Yucatán el 25 de mayo, sólo tres días antes del ataque.

Aunque las autoridades no lo han confirmado, versiones preliminares difundidas por la prensa señalan que Ibrahim Ahmad habría contratado los servicios de un sicario para que ejecutara el ataque, tras molestarse al recibir la notificación del divorcio a través de los abogados de la víctima.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre el móvil de la agresión.

Después del ataque, la SSP activó el Código Rojo y desplegó un amplio operativo encabezado por el subsecretario Carlos Eduardo Flores Moo, con retenes en los accesos del fraccionamiento y recorridos en distintos puntos de Mérida y carreteras estatales.

La motocicleta presuntamente utilizada por el atacante fue hallada abandonada en la calle 112 con 45C, a pocos metros de un edificio de departamentos que, según versiones, sería propiedad del exesposo.

La Fiscalía levantó indicios en la escena: muestras hemáticas, el cartucho del arma y grabaciones de cámaras de vigilancia de la casa de la víctima y de viviendas cercanas.

En la tarde, trascendió que la PEI habría detenido a Ibrahim Ahmad, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente. La SSP indicó que, al tratarse de una investigación en curso, «por el momento no es posible brindar más información para no comprometer las indagatorias legales».

Los hijos de la pareja fueron resguardados por agentes policiales en la escuela y trasladados a un lugar seguro, junto con una mujer de la tercera edad de parentesco desconocido. Vecinos dijeron que en la parte superior de la casa de la víctima reside otra mujer de origen cubano.

El suceso ocurre en una semana de violencia extrema contra mujeres en Mérida, la capital yucateca. El 25 de mayo se reportó un feminicidio y dos menores lesionadas, seguido de la muerte del agresor, en el fraccionamiento Real Montejo; y este miércoles, se registró un presunto feminicidio en San José Tecoh. En febrero pasado, Yucatán aprobó una ley que castiga el feminicidio con hasta 70 años de prisión, superando la pena federal.