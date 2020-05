El pelotero cubano de Grandes Ligas Rusney Castillo está en Cuba desde el cierre de fronteras por el coronavirus

El pelotero cubano de Grandes Ligas Rusney Castillo se encuentra en la Isla desde que el Gobierno de la mayor de las Antillas anunció el cierre de fronteras por el coronavirus.

El integrante de los Red Sox llegó a Cuba el pasado 23 de marzo, tan solo un día antes de que entrara en vigor la medida fronteriza, para entregar alimentos y medicinas a su familia en vista de la expansión de la COVID-19, según detalló la página Swing Completo.

Desde entonces no ha podido regresar al territorio estadounidense, más concretamente a Miami, donde tiene su lugar de residencia.

El citado medio explicó que los planes de Rusney pasan por volver al país norteamericano en uno de los vuelos especiales que está organizando la embajada de Estados Unidos en La Habana para los ciudadanos estadounidenses y residentes legales cubanos que permanecen varados en la isla por la crisis del coronavirus.

Hay que recordar que, a los pocos días de que el pelotero avileño llegara a Cuba, las autoridades caribeñas también anunciaron la suspensión de los vuelos comerciales y chárter.

Facebook / Yasel Porto

El periodista Yasel Porto elogió el gesto de Castillo "para llevar lo necesario" a sus familiares, al mismo tiempo que calificó de "lamentable" que haya habido personas "que le han atacado usando cualquier tipo de palabras y frases despectivas".

"Si no estamos de acuerdo, y no queremos reconocer este tipo de gestos, pido que al menos se tenga la capacidad suficiente para respetar al prójimo y no sigamos convirtiendo las redes sociales en algo cada vez más negativo. No por lo que hizo Rusney lo hace mejor que a otros peloteros, porque otros han ayudado por diversas vías, pero tampoco es justo arremeter contra alguien que una vez demuestra con hechos que se puede ser millonario y humilde al mismo tiempo", aseguró.

En las últimas 24 horas en Ciego de Ávila no se reportaron nuevos casos de la COVID-19, a pesar de que en esta parte del territorio cubano hay 84 ciudadanos infectados.

En los centros de aislamiento permanecen ingresados 126 personas, en vigilancia 762 y otros 636 son atendidos por la Atención Primaria de Salud en sus comunidades, según detalló el medio local Radio Surco.

El Gobierno de Cuba informó este lunes que se registraron 19 nuevos casos positivos por coronavirus, lo que eleva el total a 1668 casos.

El director nacional de Epidemiología, Dr. Francisco Durán García, explicó que estaban ingresados 2543 pacientes y desde el comienzo de la crisis sanitaria habían perdido la vida 69 personas (dos en el día de ayer), dos fueron evacuados y 876 habían recibido el alta médica.