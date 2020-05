Señorita Dayana comparte una foto recién levantada y sin maquillaje: "Esta soy yo"

La cantante cubana Señorita Dayana ha dado un nuevo ejemplo de sencillez y naturalidad después de subir a sus redes sociales una fotografía en la que deja ver cómo luce su rostro acabada de levantar y sin una gota de maquillaje.

Junto a la instantánea, la intérprete de Solo en mis sueños escribió una reflexión en la que dio una lección de autoestima y amor propio, invitando a todos sus fans a que se valoren y se amen tal y como son, ya que quien lo haga, "no se quedarán solo en la superficie".

"No les voy a mentir, la mayoría de las veces evito las fotos si no estoy maquillada y peinada. Según no sé quién, si eres artista o figura pública debes mantener una “imagen”. Al final del día todos somos seres humanos. Todos tenemos el mismo sistema digestivo. Las personas en mi vida, mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo, mis seres queridos, no están por mi físico o mi “imagen”. Quiénes de verdad te quieren y te valoran, no se quedarán solo en la superficie", comentó la artista junto a la imagen.

Además de mostrarse sin los típicos filtros a los que acuden la mayoría de los internautas para mejorar su aspecto y camuflar imperfecciones, la reguetonera contó a sus seguidores que sufría de "desorden del sueño".

"¡Hola! Esta soy yo, recién levantada, después de dormir apenas 4 horas, interrumpidas constantemente (pues sufro de desorden del sueño) aún en pijama, tomando mi poquito de sol en el patio, para la vitamina D. Sin maquillaje, sin pestañas, sin filtros. Solo con mi carita hinchada por la falta de sueño, pero con la mente iluminada por todos los sueños que quedan por cumplir. No soy la chica más guapa del mundo, lo sé. Pero me gusto, tal cual. Y mis imperfecciones o falta de atractivo físico, no me han impedido soñar, vivir, ser feliz. Que nada te limite. Tú lo puedes todo", finalizó.

Esta no es la primera vez que Señorita Dayana publica una fotografía con la que defiende la belleza natural. Recordemos la sesión de fotos en la playa de noche que subió a sus perfiles en las que aparecía posando en bikini y mostrando su cuerpo sin ningún tipo de artificios.